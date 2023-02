Sem Neymar, mas com gols de Mbappé e Messi, o Paris Saint-Germain derrotou o Olympique de Marselha, no duelo entre os líderes do Campeonato Francês, por 3 a 0, neste domingo, em pleno Velódrome, pela 25ª rodada. O resultado deixou o PSG ainda mais na liderança.

Grande favorito e praticamente sem concorrente na luta por mais um título nacional, o PSG chegou a 60 pontos, abrindo oito do Olympique de Marselha, segundo colocado.

O jogo começou movimentado, mas o talento individual dos jogadores pesaram a favor do PSG, que abriu o placar aos 24 minutos. Messi recebeu de Vitinha e deu bela assistência para Mbappé. O atacante francês apareceu nas costas de marcação e chutou cruzado para estufar as redes do goleiro Pau López.

O Olympique tentou uma resposta imediata, mas a arbitragem marcou toque de mão de Bailly e anulou o que seria o gol de empate do time da casa. Melhor para o PSG, que continuou pressionando e ampliou aos 28 minutos. Desta vez, foi Mbappé que disparou pela esquerda e encontrou Messi na pequena área. O argentino só empurrou para o gol.

Em vantagem, o PSG cresceu e “engoliu” o adversário nos minutos finais do primeiro tempo, não sentindo falta de Neymar em nenhum momento da partida. Mbappé, Messi e Marquinhos criaram boas oportunidades de gols, mas o time visitante foi para o intervalo com 2 a 0 a seu favor.

Na segunda etapa, o PSG não demorou para fazer o terceiro e liquidar a fatura de uma vez. Aos nove minutos, Mbappé tabelou com Messi, que devolveu com uma linda cavadinha para o francês. O craque bateu de pé esquerdo para fazer mais um, um golaço.

Apesar da desvantagem no placar, o Olympique tentou diminuir o prejuízo. Aos 19 minutos, Alexis Sánchez viu o goleiro Donnarumma fazer um milagre ao tirar a bola em cima da linha. Kolasinac ainda pegou a sobra, mas o italiano salvou mais uma vez. O camisa 99 começou a aparecer mais, principalmente após o time se acomodar, mas fez excelentes intervenções e ajudou a confirmar o triunfo por 3 a 0.

Outros seis jogos foram disputados neste domingo. O Nice (7º) fez 3 a 0 no Monaco (3º), que perdeu a grande oportunidade de ultrapassar o Olympique de Marselha na tabela de classificação. O resultado foi o mesmo do triunfo do Reims (10º) sobre o Toulouse (11º).

Já o Ajaccio (17º) fez 2 a 1 no Troyes (19º), enquanto o Rennes (5º) bateu o Nantes (13º) por 1 a 0. Clermont (12º) e Strasbourg (15º) ficaram no 1 a 1. Por sua vez, o Lorient (8º) perdeu para o Auxerre (16º) por 1 a 0.