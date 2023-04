As quatro últimas vagas às oitavas de final da Copa do Brasil serão definidas nesta quinta-feira com quarteto da elite do futebol nacional em campo. A dupla gaúcha, Grêmio e Internacional, tem a companhia de Botafogo e Bahia, todos em vantagem após venceram os jogos de ida.

Além de seguir na disputa pelo título, a continuidade na competição é importante no lado financeiro. Quem avançar às oitavas garante mais R$ 3,3 milhões em premiação. Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Athletico-PR, outros times do Brasileirão, já garantiram vagas.

O Grêmio entra em campo para o último jogo do dia, às 21h30, quando recebe o ABC-RN, em sua arena, em Porto Alegre (RS). Na primeira partida, o time gaúcho venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol. O time potiguar, que eliminou o Vasco na fase anterior, precisa pelo menos devolver a diferença para levar a decisão aos pênaltis.

Um pouco antes, às 20h, o Internacional visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Após vencer por 2 a 1 em casa, o time colorado joga pelo empate para confirmar sua vaga. O time alagoano precisa vencer a partir de dois gols para avançar no tempo normal ou por apenas um gol para disputar nos pênaltis.

Em situação idêntica ao do Grêmio, o Botafogo recebe o Ypiranga no Engenhão, no Rio, às 19h30. Os cariocas venceram no Sul por 2 a 0 e podem perder por até um gol. Já o Bahia tem situação igual ao do Inter, pois venceu o Volta Redonda por 2 a 1. O jogo decisivo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DA COPA DO BRASIL:

QUINTA-FEIRA

19h

Bahia x Volta Redonda-RJ (Ida: 2 x 1)

19h30

Botafogo x Ypiranga-RS (Ida: 2 x 0)

20h

CSA x Internacional (Ida: 1 x 2)

21h30

Grêmio x ABC-RN (Ida: 2 x 0)