A rodada final e decisiva do Campeonato Paulista da Série A3 foi disputada neste sábado e definiu os últimos três classificados à segunda fase, os novos confrontos e os dois times rebaixados – Osasco Audax e Sertãozinho. Os três últimos classificados foram: Desportivo Brasil, União Suzano e Matonense. Estes times se juntam aos outros cinco clubes que já estavam classificados: São José, Marília, Capivariano, Grêmio Prudente e EC São Bernardo.

O Desportivo Brasil impôs seu melhor futebol e venceu por 2 a 0 o Audax, mesmo jogando em Osasco, terminando em quinto lugar, com 24 pontos. Em casa, o União Suzano fez 2 a 0 em cima do já classificado Grêmio Prudente e terminou em sétimo lugar, com 21 pontos. A terceira vaga ficou com a Matonense, que teve um jogo duro, porém, com placar merecido ao bater o EC São Bernardo por 3 a 1. Bandeirante também ficou com 20 pontos, mas perdeu a vaga para o time de Matão pelo número de vitórias: 7 a 5.

Caíram para a Segunda Divisão em 2024, o Osasco Audax, com apenas 12 pontos e o Barretos, com 16 pontos, e que foi goleado por 5 a 0 pelo Red Bull Bragantino II, em Bragança Paulista. O Votuporanguense também corria riscos, mas em casa fez 1 a 0 em cima do Rio Preto e terminou em 13º, com 17 pontos.

NOVOS GRUPOS

Como o regulamento já previa, os novos grupos ficaram definidos desta forma: Grupo 2 – Marília (1º), Capivariano (3º), EC São Bernardo (6º) e Matonense (8º). Grupo 3 – São José (2º), Grêmio Prudente (4º), Desportivo Brasil (5º) e União Suzano (7º).

O departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar, segunda-feira, a tabela de jogos da segunda fase. Os times vão se enfrentar dentro de seus próprios grupos, com jogos de ida e volta, num total de seis jogos. Os dois melhores vão avançar às semifinais e seguir atrás de uma vaga na final porque os dois finalistas vão garantir o acesso para a Série A2, em 2024.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 15ª RODADA:

União Suzano 2 x 0 Grêmio Prudente

Votuporanguense 1 x 0 Rio Preto

Capivariano 1 x 1 Bandeirante

EC São Bernardo 1 x 3 Matonense

Osasco Audax 0 x 2 Desportivo Brasil

Marília 3 x 0 Itapirense

Red Bull Bragantino II 5 x 0 Barretos

São José 1 x 2 Sertãozinho