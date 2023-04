Com direito a hat-trick de Mahrez, o Manchester City confirmou o favoritismo e garantiu a sua vaga na decisão da Copa da Inglaterra ao derrotar neste sábado o Sheffield United por 3 a 0, pelas semifinais do torneio. O momento atual coloca o time do técnico Pep Guardiola na briga por mais dois troféus de primeira grandeza, já que o clube também está na semi da Liga dos Campeões e entrou no páreo de vez pelo título do Campeonato Inglês com os seguidos tropeços do líder Arsenal.

A Copa da Inglaterra vai conhecer seu outro finalista neste domingo em confronto que também será realizado no estádio de Wembley. O Manchester United enfrenta o Brighton por um lugar na decisão do torneio.

A partida teve início com uma ação ofensiva surpreendente do Sheffield, que só não abriu o placar no primeiro minuto de duelo graças a uma defesa do goleiro Ortega com o joelho. Na base do toque de bola, porém, o City foi controlando a partida. Aos 15 minutos Haaland fez valer o seu faro de artilheiro e estufou a rede, mas o lance acabou anulado por causa de uma falta assinalada pela arbitragem na origem da jogada.

O Sheffield recuou o time com a intenção de atrair a equipe de Guardiola para seu campo, mas a estratégia fez a equipe sofrer forte pressão. Foderingham fez pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo para conseguir manter a igualdade no placar.

Amparado pelo bom retrospecto de sua equipe na competição, marcou 14 gols em quatro partidas até o encontro deste sábado, o técnico Pep Guardiola explorou a movimentação de seus homens de frente e utilizou Haaland como referência na área.

Tamanho domínio acabou dando resultado e o City conseguiu a vantagem antes do fim da etapa inicial. Bernardo Silva tentou o chute e foi travado. Ele mesmo ficou com a sobra e acabou sendo derrubado na área por Jebbison. Mahrez foi para a cobrança do pênalti e, de pé esquerdo, deslocou Foderingham fazendo 1 a 0 aos 42 minutos.

À vontade em campo e já conhecedor da estratégia do Sheffield, que se manteve em seu campo de defesa a fim de tentar encaixar um contragolpe, o City intensificou o volume de jogo na segunda etapa e ampliou a vantagem para 2 a 0 aos 15 minutos. Mahrez se aproveitou de um erro na saída de bola e arrancou em direção ao gol. Sem marcação, ele tocou na saída do goleiro e fez 2 a 0.

O Sheffield sentiu o golpe, a defesa errou mais uma vez, e Mahrez aproveitou a bobeada para se consagrar fazendo o seu terceiro gol na partida. Grealish fez jogada pela esquerda e cruzou na medida para o argelino completar para as redes e cravar o seu hat-trick.

Com a partida definida, o jogo ganhou um ritmo burocrático e o City passou a administrar a boa vantagem à espera do apito final. Com 78% de posse de bola ao fim do confronto, a equipe de Manchester garantiu mais uma importante vitória que credenciou o clube à decisão da Copa da Inglaterra.