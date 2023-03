São Bento e Red Bull Bragantino fazem duelo dos opostos neste domingo, às 16h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o time de Sorocaba tenta permanecer na elite, o rival tem como objetivo confirmar o primeiro lugar no Grupo A.

Com apenas dez pontos, o São Bento consegue seguir na divisão se vencer o Bragantino e chegar aos 13 pontos. No entanto, uma derrota fará com que torça por outros resultados. Atrás dele, estão: Portuguesa (sete), Ferroviária (oito) e Ituano (nove). A Inter de Limeira, com dez, também está ameaçada. A chance do São Bento cair, mesmo perdendo, é pequena, mas possível.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, já está classificado e busca apenas confirmar o primeiro lugar, bem encaminhado. Tem 17 pontos no Grupo A, contra 14 de Botafogo e Santos, além de 10 da Inter de Limeira. Um empate já o deixa na liderança. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino goleou o Ituano por 5 a 1, enquanto o São Bento ficou no empate com a Portuguesa por 0 a 0.

No Bragantino, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o suspenso volante Matheus Fernandes, que deverá dar lugar para Nathan Carvalho. O treinador não escondeu a possibilidade também de poupar algum jogador mais desgastado, devido ao alto número de lesões no grupo.

Estão no departamento médico: Léo Ortiz (recupera-se de cirurgia no joelho), Raul (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Helinho (lesão no ligamento do joelho esquerdo), Vitinho (fratura na clavícula), Lucas Evangelista (torção no tornozelo direito), Talisson (entorse no tornozelo), Jadsom (estiramento na coxa) e Luan Cândido (fratura na perna).

“Não há poupança. É uma final para nós. Nós definimos como uma meta mínima os 20 pontos e queremos ir atrás dos 20 pontos. É a última oportunidade, mesmo já estando classificados. Aqui não há poupança. É trabalhar sempre no máximo. Sempre vão os 11 melhores. Encaramos como uma final”, disse o treinador.

No São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos não contará com o atacante Fernandinho, que sofreu uma lesão no menisco do joelho direito no treino da última sexta-feira. O atleta já iniciou seu tratamento médico, mas ainda não tem previsão de retorno. O atacante Cristiano, que também foi desfalque contra a Portuguesa, devido a dores lombares, não deve ficar nem no banco.

O treinador também não contará com o volante Lucas Lima e o atacante Marcos Nunes, ambos suspensos. Vitinho, que retorna justamente de suspensão, e Branquinho, devem iniciar entre os titulares. O time terá ainda o zagueiro Bruno Aguiar, que não atuou no Canindé por suspensão. Deve sair Victor Pereira.

“Temos uma decisão pela frente. Sabemos do poder do Bragantino e todo investimento feito, mas temos que fazer nosso papel como mandante para deixar o clube na Série A1 do Paulista”, disse o técnico Paulo Roberto Santos.