Com passagens por Flamengo e Grêmio, o atacante Felipe Vizeu vai defender a camisa do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa na sexta-feira. O jogador de 26 anos estava livre no mercado após deixar o Atlético-GO no início deste mês. Agora vai defender o campeão catarinense na segunda divisão.

A informação foi revelada pelo próprio presidente do Criciúma, Vilmar Guedes. Ele ainda afirmou que será a última contratação do clube antes do início da competição. “Temos o anúncio do Felipe Vizeu, que fecha o ciclo de contratações neste momento. Estamos prontos para iniciar uma competição difícil, mas temos reais condições de acesso. É o que pretendemos e não mediremos esforços”, garantiu o dirigente, em entrevista à rádio Eldorado.

Felipe Vizeu passou pelas categorias de base de América-MG e Flamengo, onde subiu ao profissional. Grêmio e Ceará também estão em seu currículo, além de Udinese, da Itália, Yokohama, do Japão, e Sheriff, da Moldávia. Nesta temporada, fez dez jogos e três gol pelo Atlético-GO, que foi campeão estadual no domingo, ao derrotar o Goiás nos pênaltis, por 5 a 4.

O Criciúma faz o primeiro jogo na Série B em casa, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), contra o Tombense, às 11h do domingo.