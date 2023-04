O Figueirense vem buscando várias ações com os torcedores para não precisar fechar as portas. O clube catarinense ganhou o apoio de vários ex-jogadores na arrecadação de verba através do Pix. Dentre eles estão o ex-zagueiro Chicão e o ex-atacante Edmundo, ambos com passagem pelo time de Florianópolis.

“Estou passando aqui para convocar todos vocês a fazer um Figueira mais forte. Vamos ajudar o nosso clube a sair desse problema financeiro e ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. Vamos ajudar e acompanhar essa campanha para fazer um Figueira campeão como foi no passado quando eu joguei lá”, disse Edmundo.

O Figueirense já arrecadou quase R$ 200 mil com a ação, que deve continuar por toda a temporada. A estreia da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro será diante do Altos, em maio. A primeira partida em casa será contra o Paysandu.

A campanha teve início na semana passada, quando a atual diretoria do clube convocou entrevista coletiva para explicar a difícil situação financeira do time e admitir o risco de fechamento.

“Qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer valor nos ajuda. Temos metas, mas seria precipitado colocar isso em um valor específico. Qualquer valor é importante. A nossa torcida vai saber dar uma resposta ao momento que estamos vivendo. Cem por cento do que for arrecadado será destinado ao futebol para ajudar na formação do elenco e viabilizar a operação do dia a dia dos atletas”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Figueirense FC SAF, Paulo Prisco.

Sobre a possibilidade de o clube fechar as portas, o dirigente explicou. “Se me perguntarem se o Figueirense tem dinheiro para participar da Série C? Não tem, mas vai participar. Não vai deixar de participar. Mas hoje tem caixa para o ônibus e para pagar alimentação? Não temos esses recursos. O momento é agora. Se a gente não conseguir ter uma situação jurídica e levantar recursos, há risco da continuidade do clube. É possível termos que encerrar as atividades e ficar dois ou três anos trabalhando internamente.”

A sobrevivência do clube catarinense poderá estar em jogo na Série C. “O acesso é fundamental, financeiramente, pela visibilidade da marca, e pelo processo de termos um parceiro”, disse o dirigente.

REFORÇOS

O time anunciou dois reforços para a Série C. São eles: o meia Cesinha, ex-Inter, e o atacante Bruno Moraes, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Juventus. Ambos os atletas assinaram até o final do ano.

Formado nas categorias de base do Santo André-SP, Bruno Moraes atuou por equipes como o Ferroviário-CE, Portuguesa-SP, Red Bull Brasil-SP, Ferroviária-SP, Santa Cruz-PE, Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos), Botafogo-SP, Coritiba-PR, Pouso Alegre-MG e Inter de Limeira-SP, entre outros. Seu último clube foi o Juventus-SP, onde foi o artilheiro da Série A2.

Já César Coelho Campos Júnior, mais conhecido como Cesinha, tem 22 anos e é natural de Teresina (PI). Com passagens pelas categorias de base do River-PI, TAC-RS e Internacional-RS, atuou por equipes como o Botafogo-RJ, Ypiranga-RS, Novo Hamburgo-RS e Concórdia-SC, onde se destacou no Campeonato Catarinense deste ano.