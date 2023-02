O segundo clássico da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, movimenta a oitava rodada neste final de semana. Em momentos um pouco distintos, Fluminense e Vasco duelam no Maracanã, neste domingo, às 18h, em duelo que já conta com polêmica antes mesmo do apito inicial.

Responsável pela venda de ingressos, o Fluminense disponibilizou apenas 50 mil bilhetes inicialmente, enquanto o estádio tem capacidade para cerca de 68 mil torcedores. Há um acordo para que, nos clássicos, a quantidade seja dividida igualmente entre os clubes.

Muitos entenderam que o Fluminense estava tentando fazer com que não houvesse mais vascaínos do que tricolores. A especulação aumentou quando a torcida vascaína esgotou rapidamente suas entradas. Depois da repercussão, o Fluminense aumentou a carga total para 60 mil, o que ainda não deixou a diretoria do Vasco satisfeita, porque queria a carga total de 68 mil.

As rusgas de bastidores envolvendo o Maracanã já ocorrem há algum tempo entre Vasco e a dupla Flamengo e Fluminense, que administra o estádio. O Vasco já deixou claro que deseja concorrer na nova licitação.

Quando o assunto é o momento no Carioca, os dois vêm de vitória, mas o panorama é diferente. O Fluminense venceu o Audax por 3 a 0, com os três primeiros gols do argentino Germán Cano na temporada, mas vinha de três jogos sem vencer, incluindo derrota, por 1 a 0, no clássico com o Botafogo. Com 13 pontos, iniciou a rodada dentro do G-4 e vê o clássico como oportunidade para consolidar a reação.

Já o Vasco vem de duas vitórias seguidas, por 5 a 0 contra o Resende e por 2 a 0 diante do Nova Iguaçu, este jogo disputado no Mané Garrincha. Além dos resultados, o time vem ganhando mais identidade e confiança, com vários reforços marcando gols. Entretanto, este é o primeiro grande teste do time após a compra da 777 Partners. Com 11 pontos, iniciou fora do G-4, mas tem um jogo a menos, diante do Botafogo, pela terceira rodada.

Buscando mais regularidade e confiança neste início de temporada, o técnico Fernando Diniz deve manter a base do time que venceu o Audax. Entretanto, precisará fazer ao menos uma mudança, porque o zagueiro Manoel teve lesão no joelho confirmada e virou desfalque. Assim, David Braz e Vitor Mendes brigam para formar dupla com Nino.

Diniz minimizou os maus resultados e garantiu que o Fluminense encara o Carioca com seriedade, apesar de ter outras prioridades na temporada. “Temos prioridades no ano, mas o Carioca é importante para nós, para o torcedor, e não vamos abrir mão dele. Temos que tirar um pouco da análise do futebol pelo resultado. Agora temos um clássico importante e precisamos manter essa evolução.”

No Vasco, o momento é de sequência e o técnico Maurício Barbieri não deve promover mudanças drásticas. Lesionados, o zagueiro Robson e o atacante Figueiredo seguem como desfalques.

Há certa disputa entre Luca Orellano e Erick Marcus no ataque, mas a principal dúvida é o setor criativo, entre Nenê e Alex Teixeira. O experiente Nenê voltou ao time titular no último jogo, dando ritmo ao time, mas Alex Teixeira entrou bem, dando mais velocidade, e , por isso, está na disputa. Outra boa briga é entre os goleiros Léo Jardim e Ivan. Léo foi titular no último jogo, mas Ivan deve voltar à posição por estar com mais ritmo.

Barbieri fez elogios ao rival, mas garantiu que o Vasco não vai mudar seus objetivos dentro de campo. “A principal diferença é que do lado de lá existe um trabalho consolidado e nós ainda estamos em um processo de desenvolvimento da forma de jogar e formação de elenco. Mas o pensamento é o mesmo: tirar eles do que os deixa confortáveis, explorar nossos pontos fortes e aliar isso às deficiências deles.”