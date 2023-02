O Campeonato Carioca não terá rodada no Carnaval, mas um jogo atrasado, da sétima rodada, será realizado neste sábado, a partir das 16h. Único invicto, o Flamengo terá a chance de abrir vantagem na liderança da Taça Guanabara, primeira fase do Estadual, ao visitar o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O Flamengo vem de vitória diante do Volta Redonda, por 3 a 1, e já lidera com 17 pontos, contra 16 de Botafogo e Fluminense. O rival alvinegro também tinha um jogo atrasado, mas foi derrotado pelo Vasco, por 2 a 0. Depois, o Flamengo ainda enfrenta Botafogo, Vasco e Fluminense.

O Resende, por outro lado, está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas. Na última rodada, perdeu para o Madureira, por 1 a 0, e permaneceu com quatro pontos, em 11.º e penúltimo lugar, à frente apenas do Boavista, lanterna com dois.

Apesar da oportunidade de abrir vantagem na liderança, o Flamengo também precisa pensar nos três clássicos seguintes. Com isso, além da Recopa Sul-Americana, diante do Independiente Del Valle, do Equador, com jogo de ida marcado para terça-feira, fora de casa. Assim, o técnico Vítor Pereira optará por escalar os reservas e também alguns jogadores do time sub-20.

Vítor Pereira confirmou a escalação mista e quer aproveitar para observar possíveis alternativas no elenco. “Vamos dar oportunidade aos jogadores que precisam de minutagem e estão com vontade de jogar. Isso é importante para também nos dar um maior número de opções no decorrer da temporada.”

Apesar do mau momento, o técnico Sandro Sargentim gostou da postura do Resende na derrota para o Madureira, fora de casa. A tendência é que não haja mudanças drásticas na escalação, com foco em corrigir erros de posicionamento e surpreender o misto do Flamengo.