Natasha Padilha Ferreira, integrante da seleção brasileira principal de judô, na categoria ligeiro (-48kg), é mais uma atleta apoiada pelo Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba que conquista um resultado muito importante no esporte que pratica.

Natasha ganhou medalha de bronze no Grand Slam de Tel Aviv, em Israel, nesta quinta-feira (16/2), e garantiu mais 500 pontos no ranking mundial e olímpico na categoria. Os pontos conquistados colocam a atleta dentro da zona de classificação olímpica para a Olimpíada de Paris 2024.

“Estou muito feliz com a conquista da minha primeira medalha no circuito mundial sênior, a primeira de muitas, tenho certeza. Estou me aproximando cada vez mais do meu objetivo que é lutar na Olimpíada de Paris de 2024”, afirmou a curitibana.

Desde o início do ano, o ritmo de treinamentos e competições de Natasha tem sido intenso. Após 28 dias de treinamentos e competições, como o Grand Prix de Almada, Portugal, e o Grand Slam de Paris, na França, Natasha foi para Israel focada e empenhada em garantir um lugar no pódio.

“Tinha parado nas oitavas de final nas disputas de Portugal e da França e em Israel eu tinha que garantir uma medalha para me manter na disputa por uma vaga nos jogos olímpicos do ano que vem. Foi o que fiz e agora é manter o foco, treinar muito para as competições que vem pela frente”, concluiu Natasha.

Essa foi a primeira medalha da Natasha em um evento sênior e a primeira medalha de uma atleta paranaense em um Grand Slam.

“Ela é uma atleta de nível internacional, que se esforça muito e é um exemplo para todos nós. Essa conquista é mais uma amostra de que o Programa de Incentivo ao Esporte de Curitiba traz resultados”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Competição

Para chegar a conquista do bronze, Natasha Venceu a italiana Francesca Milani (atual número 4 do ranking mundial) por ippon com uma chave de braço. Avançou às quartas de final e venceu Laura Martinez Abelenda, da Espanha, por ippon em um contra-golpe.

Perdeu a semi final nas punições para isralense Tamar Malca, atleta da casa, mas buscou o 3º lugar no pódio com um estrangulamento sobre a americana Maria Celia Laborde, garantindo o bronze.