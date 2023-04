Acompanhado de perto por Jorge Sampaoli, presente nas tribunas do estádio do Maracanã, o Flamengo encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas na temporada e venceu o Coritiba por 3 a 0, no Maracanã, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas, Gabriel e Pedro fizeram os gols da partida.

Anunciando na sexta-feira à noite, Sampaoli desembarcou no Rio neste domingo e seguiu direto para a concentração do time carioca. De lá foi para o Maracanã, onde acompanhou a partida de um camarote.

A estreia do técnico argentino acontecerá na próxima quarta-feira, contra o Nublense-CHI, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Além dele, outros cinco profissionais chegaram para incorporar a comissão técnica.

Com uma postura bastante ofensiva, o Flamengo começou a partida em cima do Coritiba e abriu o placar logo aos 11 minutos. Gerson tocou de cabeça para Ayrton Lucas, que encheu a canhota e acertou o ângulo do goleiro Gabriel, marcando seu quarto gol na temporada.

A vantagem deu tranquilidade ao Flamengo, que administrou a posse de bola e deixou pouco espaço para o Coritiba buscar o empate. Tanto é que o time paranaense precisou arriscar de fora da área com Rodrigo Pinho, aos 21 minutos, e depois com Bruno Gomes, aos 33. Ambos sem perigo ao goleiro Santos.

No final do primeiro tempo, o Flamengo voltou a pressionar e quase fez o segundo. Aos 42 minutos, Matheus França finalizou e acertou a trave esquerda de Gabriel. Depois, aos 45, Matheus França desviou cobrança de escanteio e Gabriel quase completou na segunda trave.

No segundo tempo, o Flamengo selou em pouco tempo a vitória. Aos oito minutos, Gerson foi derrubado na área por Andrey, ex-Vasco. Aos dez, Gabriel cobrou alto, sem chances para o goleiro Gabriel, encerrando assim um jejum de quase dois meses sem estufar as redes.

Com o jogo praticamente liquidado, o interino Mário Jorge “ouviu” o torcedor e promoveu a entrada de Bruno Henrique, de volta após grave lesão em julho do ano passado, e também a de Pedro, que perdeu a condição de titular na partida deste domingo para Matheus França.

Os minutos finais de partida tiveram o Flamengo trocando passes e o Coritiba da mesma forma que começou a partida: inoperante e sem qualquer poder ofensivo para reverter o placar. Pedro, aos 49 minutos, de cavadinha, fez o terceiro e deu números finais ao confronto.

Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Internacional, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Coritiba, no mesmo dia, receberá o Fortaleza, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 X 0 CORITIBA

FLAMENGO – Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus), Gerson e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Gabriel (Pedro), Matheus França (Marinho) e Everton (Bruno Henrique). Técnico: Mário Jorge (interino).

CORITIBA – Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Bruno Gomes (Andrey), Júnior Urso e Liziero (Zé Roberto); Alef Manga, Rodrigo Pinho (Robson) e Willian Pottker (Kaio César). Técnico: António Oliveira.

GOLS – Ayrton Lucas, aos 11 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 10, e Pedro, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabrício Bruno, Marinho e Gabriel (Flamengo); Júnior Urso, Zé Roberto e Willian Pottker (Coritiba).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 2.457.155,00.

PÚBLICO – 42.848 pagantes.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).