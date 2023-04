Com time misto e pensando na Copa Libertadores, o Athletico-PR fez o dever de casa e estreou com o pé direito no Brasileirão. Na noite deste sábado, o time paranaense fez um jogo seguro, além de poupar suas principais peças, superou o Goiás por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. Pedro Henrique e Christian anotaram os gols da vitória.

O Athletico-PR optou por entrar com um time misto em sua estreia. Diante do Goiás, o técnico Paulo Turra poupou jogadores como Terans, Khelven e Vitor Roque. A partida na Arena da Baixada começou truncada e com pouca emoção. A melhor chance foi um cabeceio de Sidimar, defendido por Bento.

Aos poucos, o Athletico-PR foi se organizando na partida. Com a posse da bola, o time da casa controlava e ditava o ritmo, mas pouco agrediu o adversário. A alternativa encontrada foi a bola aérea, um dos pontos fortes do clube paranaense.

E não deu outra. Vitor Bueno fez bela jogada individual na direita e mandou para área. A bola ganhou altura e Thiago Heleno conseguiu cabecear para dentro da área. Aparecendo de homem surpresa, Pedro Henrique chegou primeiro que o goleiro Tadeu e mandou para o gol, aos 35 minutos.

Com a abertura do placar, o Athletico-PR recuou. Sem pressa, o time dava a bola para o Goiás, que, por sua vez, não conseguiu apresentar nenhum repertório para diminuir o prejuízo antes do intervalo.

O Athletico-PR voltou a campo disposto a aumentar o marcador e encaminhar a vitória. Logo aos 10, o clube voltou a utilizar sua melhor arma para aumentar o placar. Pablo recebeu na direita e cruzou na medida para o volante Christian cabecear com estilo para as redes.

Com a vitória encaminhada, o Athletico-PR começou a colocar alguns de seus titulares em campo, como Erick e Vitor Roque. A partida seguiu sem muita emoção. Com o controle em campo, os donos da casa já não forçavam mais as jogadas de linha de fundo. Vitor Bueno até tentou aumentar o marcador, mas seu chute parou em Tadeu.

Na reta final, o Athletico tirou o pé de vez. Sem muita inspiração para buscar uma goleada, o time de Paulo Turra recuou e esperava o Goiás para explorar algum contra-ataque. Quando teve a bola no ataque, Reinaldo viu seu chute passar rente à trave. O Goiás já não queria se expor e com a posse de bola, trocando passes entre as linhas defensivas, o Athletico gastou seu tempo até o apito final.

Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Fluminense, no sábado (22), às 16h00, no Maracanã. Já o Goiás recebe o Corinthians, na Serrinha, no domingo (23), às 19h00. No meio de semana, o Athletico-PR recebe o xará mineiro, pela Libertadores, enquanto o Goiás tem compromisso na Sul-Americana, contra o Universitario, do Peru.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 2 X 0 GOIÁS

ATHLETICO-PR – Bento; Madson, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura (Erick), Christian, Léo Cittadini (Thiago Andrade) e Vitor Bueno (Vitor Roque); Rômulo (Reinaldo) e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

GOIÁS – Tadeu; Maguinho (Matheusinho), Sidimar, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Jhonny Lucas), Morelli (Guilherme Marques) e Diego; Vinicius, Matheus Peixoto (Philippe Costa) e Diego Gonçalves (Willian Oliveira). Técnico: Emerson Ávila.

GOLS – Pedro Henrique, aos 35 minutos do primeiro tempo. Christian, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Henrique e Pablo (Athletico-PR); Sidimar, Jhonny Lucas e Bruno Melo (Goiás).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – Não divulgada.

PÚBLICO – 15.329 pagantes.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).