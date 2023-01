Depois de uma pré-temporada nos Estados Unidos, o time principal do Vasco, recheado de reforços, finalmente estreará no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, às 21h10, visita a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela quarta rodada.

Na viagem, o Vasco foi derrotado pelo River Plate, da Argentina, por 3 a 0, e venceu o Inter Miami, dos Estados Unidos, pelo mesmo placar. De volta ao Brasil, o objetivo é conquistar a primeira vitória no Estadual.

Os jogadores que ficaram no País, quase todos das categorias de base, empataram com Madureira, por 0 a 0, e Audax, por 1 a 1. Com isso, o Vasco soma dois pontos. O clássico com o Botafogo, pela terceira rodada, foi adiado. Já a Portuguesa estreou com derrota para o Flamengo, por 4 a 1, venceu o Boavista, por 1 a 0, mas voltou a perder para o Bangu, por 1 a 0, na última rodada. Com isso, soma três pontos.

Precisando vencer para tranquilizar os torcedores, o técnico Maurício Barbieri deve mandar o que tem de melhor a campo. O time titular deve contar com nada menos do que seis reforços. Apenas Miranda, Zé Gabriel, Nenê, Figueiredo e Gabriel Pec são nomes que já estavam em São Januário e devem começar jogando.

Entretanto, Alex Teixeira também ganhou elogios na pré-temporada e pode começar no lugar de Nenê. O experiente jogador de 41 anos, aliás, só renovou até o fim do Carioca e deve encarar a competição como despedida, ao menos do Vasco.

Com quase R$ 100 milhões investidos em reforços, há muita expectativa para que o time dê certo. Alguns nomes, como o goleiro Ivan, o lateral-direito Puma Rodríguez, o meia Luca Orellano e, principalmente, o atacante Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão pelo Goiás, despertam ainda mais interesse do torcedor.

Prestes a estrear oficialmente pelo Vasco, Maurício Barbieri valorizou a pré-temporada e prometeu um time ofensivo. “Em uma pré-temporada, os resultados ficam em segundo plano. Nos dois jogos que fizemos, tentamos marcar o adversário e deixá-los em uma posição incômoda. É preciso manter a calma e trabalhar para melhorarmos a cada partida”, destacou.

Apesar de encarar o time principal do Vasco, o técnico Felipe Surian não deve promover mudanças na Portuguesa. O time deve focar na marcação e explorar os contra-ataques com trio de ataque formado por Fernandes, Emerson Carioca e João Paulo. Anderson Rosa é a esperança do time para organizar o meio-campo.