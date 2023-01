Fluminense e Botafogo protagonizam, neste domingo, às 18h, o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Ainda invicto, o tricolor busca retomar a liderança, enquanto o adversário alvinegro quer emplacar a terceira vitória seguida para colar nos líderes. A partida será realizada no Maracanã, no Rio.

O Fluminense estava com 100% de aproveitamento, mas na última rodada entrou com time reserva e empatou por 1 a 1 com o Boavista. Deixou o campo vaiado. Com dez pontos, viu o Flamengo se manter na liderança com 11 e um jogo a mais. O rival rubro-negro, porém, já atuou nesta rodada, em jogo antecipado com o Bangu, que terminou 1 a 1.

Já o Botafogo, após ser derrotado na estreia por 1 a 0 para o Audax, venceu Volta Redonda, por 2 a 1, e Madureira, por 2 a 0, chegando a seis pontos. O time tem um jogo a menos, pois o clássico com o Vasco, pela terceira rodada, foi adiado.

Após poupar os titulares no meio de semana, Fernando Diniz irá com força máxima no Fluminense. Apesar disso, alguns jogadores entraram bem, como o atacante Keno, e podem permanecer no time. Apenas Matheus Ferraz e Gustavo Apis, lesionados, e Alexsander, com a seleção brasileira sub-20, estão fora.

Diniz espera muita dificuldade no clássico e fez elogios ao Botafogo. “Estou esperando um jogo difícil, como foi o nosso último contra eles. O time do Botafogo se reforçou muito bem, manteve o treinador, que é ótimo. A gente espera um grande clássico e vamos fazer o nosso melhor”, disse.

O planejamento do técnico Luís Castro no Botafogo era utilizar os titulares apenas nos jogos no meio de semana, mas ele decidiu ir com os titulares no clássico. Gatito Fernández, Joel Carli, Kayque, Matheus Nascimento, Lucas Fernandes, Eduardo e Jeffinho seguem como desfalques, todos no departamento médico.

Luís Castro confirmou que irá continuar com o rodízio neste início de temporada. “Vamos continuar rodando o elenco e acumulando tempo de jogo para todos, para quando chegarem a Copa do Brasil e Brasileirão todos estarem em boas condições. A meritocracia é a base do meu trabalho, mas no momento estou pensando no tempo de jogo”, explicou o criterioso técnico português.