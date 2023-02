São Bento e Mirassol fizeram um duelo com tempos distintos e empataram por 1 a 1, neste sábado, pela sexta rodada do Paulistão. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o Mirassol fez um melhor primeiro tempo e abriu o placar com Zé Roberto. No segundo tempo, os donos da casa marcaram um gol relâmpago com Marcos Nunes e ainda tiveram chance de virar, mas Marlon perdeu um pênalti.

Com o resultado, o São Bento chegou a nove pontos e segue na vice-liderança do Grupo C, atrás do Corinthians, com dez, que ainda jogará na rodada. Ferroviária e Ituano também estão na chave. O Mirassol tem cinco pontos no Grupo B, que ainda conta com São Paulo, Água Santa e Guarani.

Jogando em casa, o São Bento tomou a iniciativa do jogo e, apesar de não levar perigo, arriscou finalizações com Marquinhos e Carlos Jatobá. O Mirassol conseguiu responder com Camilo, que tentou bonito voleio, mas mandou para fora.

A partida seguiu sem muitas chances perigosas, mas os dois times assustaram em lances de bola parada. Fernandinho, do São Bento, cobrou falta do lado direito, em direção ao gol, e obrigou o goleiro César a sair de soco. Já Guilherme Biro, do Mirassol, em falta mais central, chutou muito forte, mas Zé Carlos espalmou do jeito que deu.

No fim do primeiro tempo, porém, as melhores chances foram do Mirassol. Zé Roberto tentou de fora da área, colocado, mas a bola saiu por cima. Três minutos depois, aos 37, ele marcou. Luiz Otávio deu lindo passe longo para Camilo, que chegou à linha de fundo, pela esquerda, e tocou forte para a área. Zé Roberto se adiantou à marcação e, de chapa, completou para abrir o placar. O São Bento até avançou o time e teve chutes com Marlon e Fernandinho, mas não conseguiu o empate.

O segundo tempo foi de reviravolta, tanto no clima, que mudou para chuva, quanto no placar. Logo aos 39 segundos, o São Bento chegou ao empate. Após cruzamento da direita e bobeada da defesa do Mirassol, Marcos Nunes se adiantou e deu um toque de leve para completar.

Melhor no jogo, o São Bento assustou novamente em chute de Neto Paraíba, de fora da área, que saiu por cima, mas com perigo. Pouco depois, o árbitro foi chamado pelo VAR para checar possível pênalti para o São Bento. Além de marcar o toque de mão, aplicou o segundo amarelo ao zagueiro Luiz Otávio, que foi expulso. O lance só não terminou ainda melhor para os mandantes, pois Marlon errou a cobrança. O goleiro César pulou no canto certo para desviar. A bola ainda bateu na trave, mas a defesa afastou o perigo.

Com um a mais, o São Bento passou a finalizar muito mais. Fernandinho, Marcos Nunes e Neto Paraíba foram alguns dos que arriscaram, sem sucesso. Já na parte final, o árbitro marcou outro pênalti para o time da casa, novamente por toque de mão. Desta vez, o VAR chamou para revisão e a falta foi desmarcada.

Apesar do esforço e pressão nos últimos lances, o São Bento não conseguiu a virada. No último lance, Silvinho também teve grande chance para dar a vitória ao Mirassol, mas o chute dentro da área foi para fora.

O Mirassol volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, quando abre a sétima rodada diante da Ferroviária, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Na quarta-feira, às 21h35, é a vez do São Bento visitar o Santos no Canindé, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 X 1 MIRASSOL

SÃO BENTO – Zé Carlos; Caio Hila (Ivan), Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon; Lucas Lima (Foguinho), Marquinhos (Renan Mota) e Carlos Jatobá; Fernandinho (Cristiano), Rubens (Neto Paraíba) e Marcos Nunes. Técnico: Paulo Roberto Santos.

MIRASSOL – César; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Luiz Gustavo), Danielzinho e Camilo (Gabriel); Fernandinho (Silvinho), Negueba (Zé Mateus) e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS – Zé Roberto, aos 37 minutos do primeiro tempo. Marcos Nunes, aos 39 segundos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caio Hila, Bruno Aguiar e Neto Paraíba (São Bento); César, Luiz Otávio, Yuri Lima e Zé Roberto (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO – Luiz Otávio (Mirassol).

ÁRBITRO – Thiago Lourenço de Mattos.

RENDA – R$ 89.330,00.

PÚBLICO – 3.529 pagantes (4.032 no total).

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).