Após deixar a vitória escapar na estreia contra o Sampaio Corrêa, o Atlético-GO conseguiu segurar o resultado e superou o CRB por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Luiz Fernando e Shaylon, ambos no primeiro tempo, marcaram para os goianos, e Anselmo Ramon descontou para os alagoanos. O duelo abriu a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda etapa, o time goiano jogou com um a menos, após a expulsão de Emerson Santos, aos 20 minutos.

Com os três pontos, o Atlético-GO assume momentaneamente a liderança da competição, com quatro pontos. Mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada. O CRB estreou na Série B. Na primeira rodada não atuou, pois seu jogo contra o Sport foi adiado devido a final do Campeonato Pernambucano. O bicampeão alagoano “começa” a competição em 15º lugar.

O Atlético-GO começou a partida desatento. Lucas Gazal perdeu a bola e quase Anselmo Ramon abriu o placar para o CRB logo no minuto de jogo. O lance serviu para acordar os donos da casa. Aproveitando os erros de marcação do time alagoano, Luiz Fernando balançou as redes aos 12. O atacante recebeu o lançamento, ganhou na corrida de Anderson Conceição, passou por Fábio Alemão e bateu com categoria na saída do goleiro Diogo Silva.

O lance animou os goianos. Dominando a partida, o time da casa conseguiu explorar bem os espaços deixados pelo CRB. Fazendo-se valer da bola longa, o time goiano conseguiu conectar bons ataques, mas não conseguia uma finalização limpa. Quando o espaço apareceu, Shaylon ampliou, aos 37. Em novo lançamento, Gustavo Coutinho levou a bola até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o camisa sete chegar finalizando. Com 2 a 0 no placar, o Atlético-GO colocou a bola no chão e ditou o ritmo do jogo até a ida ao intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-GO procurou valorizar a posse de bola no campo de ataque. Trocando passes, encontrou um CRB bem postado defensivamente e na espreita por um contragolpe. Os alagoanos até chegaram na bola parada, com Alemão, mas logo tiveram a resposta com Matheus Régis que finalizou próximo a trave direita. Tudo se encaminhava para um Atlético controlando a partida, até aos 19 minutos, quando Emerson Santos levou o segundo amarelo e acabou expulso.

Com um a mais, o técnico Umberto Louzer colocou o CRB para cima. Aos 34, o clube já somava 21 finalizações, porém, nenhuma que levasse perigo ao gol de Ronaldo. Na reta final, o CRB subiu o tom, porém, seguiu pecando na hora de concluir à gol. Por sua vez, o Atlético-GO explorava os contra-ataques e buscava prender a bola no ataque. Nos acréscimos, o CRB foi para o tudo ou nada.

Juninho Valoura arriscou de fora da área e acertou a trave de Ronaldo. Na sequência do lance, Anselmo diminuiu o marcador, aos 46. O centroavante tabelou com Rafael Longuine e finaliza na saída do goleiro. O lance chegou a ser anulado por impedimento e posteriormente confirmado pelo VAR.

O pesadelo da primeira rodada veio na cabeça do torcedor atleticano, que rezou para Hyuri não chegar a tempo na bola e empatar a partida. Nos últimos minutos, o CRB foi para o abafa, mas encontrou um Atlético-GO retrancado, que segurou a vitória até o apito final. Na estreia, o Atletico-GO venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1, mas cedeu o empate nos minutos finais.

Na terceira rodada, o Atlético-GO volta a campo no próximo sábado, às 18h15, contra o Tombense, em Muriaé (MG). Também no sábado, porém, às 17h, o CRB visita o Botafogo, em Ribeirão Preto (SP). Antes, o time alagoano tem compromisso pela Copa do Brasil, contra o Atlhetico, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da terceira fase. Na ida, o CRB venceu os paranaenses por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 1 CRB

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Rodrigo Soares (Luan Sales), Emerson Santos, Lucas Gazal e Heron; Matheus Sales, Rhaldney, Shaylon (Matheus Guedes), Marco Antônio (Matheus Régis) e Luiz Fernando (Bruno Tubarão); Gustavo Coutinho (Daniel). Técnico: Mozart Santos.

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Auremir (Rafael Longuine), Anderson Leite (Juninho Valoura) e João Paulo; Mike (Rômulo) (David Braw), Copete (Hyuri) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Luiz Fernando, aos 12, e Shaylon, aos 37 minutos do primeiro tempo. Anselmo Ramon, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ronaldo e Heron (Atlético-GO); Fábio Alemão e Guilherme Romão (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Emerson Santos (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 66.105,00.

PÚBLICO – 4.285 pagantes.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).