O São Bernardo deu um grande passo na briga por classificação às quartas de final do Paulistão. Jogando no estádio Primeiro de Maio, neste domingo, bateu o Botafogo por 2 a 1, de virada, e se consolidou no G-2 do Grupo D. A partida chamou a atenção por um detalhe importante: o time da casa jogou com um a menos durante todo o segundo tempo. Mesmo assim, buscou a virada nos minutos finais.

Com o resultado, o São Bernardo chegou aos 20 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Santo André, terceiro colocado do Grupo D, que joga ainda neste domingo diante do Ituano, fora de casa. O líder da chave é o Palmeiras, com 21. O Botafogo perdeu a chance de se consolidar no Grupo A. Mas segue na liderança, com os mesmos 14 pontos do Red Bull Bragantino. O Santos, terceiro colocado, tem 13 após golear a Portuguesa por 4 a 0, na Vila Belmiro.

O jogo começou com domínio do visitante. Melhor em campo, o Botafogo se lançou ao ataque, estratégia que surtiu efeito logo no início. Aos 10 minutos, em jogada pela esquerda, Caio aproveitou falha da defesa do São Bernardo e tocou para Edson Carioca, que abriu o placar em chute cruzado.

O São Bernardo respondeu aos 20, com Chrystian, mas Rafael Pascoal salvou. Aos 29, João Carlos achou Alex Reinaldo pela direita, que quase surpreendeu Rafael Pascoal, mas o goleiro do Botafogo salvou o empate. Aos 36, Matheus cruzou para Chrystian, que chutou com muito perigo, mas a bola foi para fora. Alex Reinaldo novamente chegou com perigo aos 39, arriscando da entrada da área, mas Rafael Pascoal salvou o empate mais uma vez.

Aos 45, o centroavante João Carlos acertou uma cotovelada em Madruga e foi expulso. Mesmo assim, o São Bernardo seguiu ao ataque.

E o São Bernardo voltou para a segunda etapa na mesma pegada, em busca do gol. Logo aos dois minutos, Chrystian recebeu bom passe de Vitinho e chutou na trave de Rafael Cabral. O jogo, porém, passou a ficar amarrado. O São Bernardo só chegou com perigo novamente aos 13, mas Matheus Régis não alcançou casquinha de Salustiano.

Melhor em campo durante toda a partida, o time da casa não desistiu de atacar. Aos 40, Matheus Régis cruzou da esquerda e Hugo Sanches desviou de cabeça, mas novamente Rafael Pascoal salvou. Aos 42, porém, o esforço do São Bernardo foi recompensado. Vitinho recebeu da esquerda e contou com um desvio de Thassio para encobrir Rafael e deixar tudo igual.

O estádio Primeiro de Maio foi tomado por ainda mais emoção pouco depois, aos 47 minutos. Chrystian foi derrubado na área e o árbitro foi alertado pelo VAR. Após análise, foi constatado pênalti no atacante. Vitinho Mesquita foi para a cobrança e virou o placar, aos 50 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória para o São Bernardo. O jogo teve 14 minutos de acréscimos na segunda etapa, mas o Botafogo não conseguiu reagir.

As equipes voltam a campo para verdadeiras decisões nas ultimas duas rodadas. Abrindo a 11ª rodada o Botafogo vai até Diadema para encarar o Água Santa, a partir das 15h, no estádio Distrital do Inamar. Já o São Bernardo encara o São Paulo, às 18h30, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 2 X 1 BOTAFOGO-SP

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder (Henrique Lordelo), Matheus Salustiano e Rafael Vaz (Felipe Marques); Alex Reinaldo (Hugo Sanches), Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Romércio) e Arthur Henrique; Chrystian (Jhony Douglas), João Carlos e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi.

BOTAFOGO-SP – Rafael Pascoal; Diogo Silva (Gustavo Henrique), Guilherme Madruga e Marcel (Mantuan); Vidal (Thássio), Tárik, Fillipe Soutto e Luiz Henrique (Jean); Edson Carioca (Lucas Lourenço), Osman e Caio Dantas. Técnico: Paulo Baier.

GOLS – Edson Carioca, aos 10 minutos do primeiro tempo. Vitinho Mesquita, aos 42 e aos 50 (pênalti) minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Souza, Hugo Sanches (São Bernardo); Vidal, Diogo Silva, Marcel, Caio Dantas, Thássio, Lucas Lourenço (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – João Carlos (São Bernardo).

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati.

RENDA – R$ 16.040,00.

PÚBLICO – 656 pagantes.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).C