Em jogo com tempos totalmente diferentes, o Vitória conseguiu mais um triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, na conclusão da segunda rodada, o time baiano venceu o ABC-RN por 3 a 0, no Frasqueirão, em Natal (RN). Os mandantes foram bem melhores no primeiro tempo, mas ficaram com um a menos antes do intervalo após expulsão de Felipe Garcia. Na etapa final, o Vitória dominou e marcou com Gegê e Léo Gamalho, que converteu dois pênaltis.

Com o resultado, o Vitória chega a seis pontos, em segundo lugar, empatado com Guarani, Criciúma e Botafogo-SP. Já o ABC aparece em 19º e penúltimo lugar, ainda sem pontuar, assim como Juventude, Ponte Preta, Ceará, CRB e Sport. O CRB, porém, tem apenas um jogo, enquanto o Sport ainda não estreou, pois estava disputando a final do Campeonato Pernambucano, em que ficou com o título diante do Retrô.

Dentro de casa, o ABC dominou o primeiro tempo e criou as melhores chances. Logo no começo, quase abriu o placar com Felipe Garcia, que completou cruzamento de cabeça, mas a bola saiu por cima do gol. A melhor chegada, porém, foi com Fábio Lima. De fora da área, ele chutou forte e exigiu grande defesa do goleiro Lucas Arcanjo.

Nos últimos minutos, o Vitória respondeu. Osvaldo foi acionado na esquerda e cruzou para área. Léo Gamalho dominou, girou e finalizou, mas foi travado bem na hora. A situação do ABC ficou ruim, pois Felipe Garcia recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, nos acréscimos.

O Vitória voltou modificado para tentar explorar a vantagem numérica no segundo tempo. A primeira chegada foi novamente com Osvaldo, que cruzou. Léo Gamalho protegeu bem, mas Gegê, na entrada da área, chutou fraco. Em outro lance, Osvaldo arriscou de fora da área e quase marcou um golaço, assim como fez na estreia, diante da Ponte Preta.

Até que, aos 30 minutos, a pressão deu resultado. Matheusinho foi acionado na direita e tocou para o meio. Perto da meia-lua, Gegê dominou rápido e soltou uma pancada para fazer um belo gol.

Apenas seis minutos depois, o Vitória teve um pênalti, pois a bola bateu no braço de Márcio Azevedo. Léo Gamalho foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo no lado oposto ao do goleiro. O placar foi finalizado com nova penalidade, após Matheusinho ser derrubado na área. Gamalho cobrou novamente, desta vez no meio do gol, e fez 3 a 0.

Na terceira rodada, o Vitória é o primeiro a voltar a campo, na sexta-feira, às 19h, diante do Londrina, no Barradão, em Salvador. No domingo, às 18h, o ABC joga diante do Ceará, novamente no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA:

ABC-RN 0 X 3 VITÓRIA

ABC-RN – Simão; Alemão (Gedeílson), Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Daniel (Wallace), Wellington Reis e Léo Ceará (Raphael Luz); Júnior Todinho (Welliton), Felipe Garcia e Fábio Lima (Maycon Douglas). Técnico: Fernando Marchiori.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (João Victor), Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Gegê), Rodrigo Andrade (Matheus Trindade) e Thiago Lopes (Matheuzinho); Osvaldo, Léo Gamalho e José Hugo (Rafinha). Técnico: Léo Condé.

GOLS – Gegê, aos 30, e Léo Gamalho (pênalti), aos 38 e aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richardson (ABC); Wagner Leonardo (Vitória).

CARTÃO VERMELHO – Felipe Garcia (ABC).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).