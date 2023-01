Derrotado na estreia do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira em busca da primeira vitória. Às 19h30, visita o Volta Redonda no Estádio Raulino Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O adversário vem de empate e fará seu primeiro jogo em casa.

Mesmo desistindo de participar de um torneio amistoso nos Estados Unidos, o Botafogo não estreou com o time principal. Foi surpreendido pelo Audax Rio e perdeu por 1 a 0, em pleno Engenhão. Com isso, ainda não pontuou. O Volta Redonda também não venceu, mas arrancou um ponto ao empatar sem gols com o Nova Iguaçu fora de casa.

Assim como ocorreu na estreia, o técnico Luís Castro terá uma lista grande de desfalques para montar o time. A lista de baixas tem o goleiro Gatito Fernández, os zagueiros Adryelson, Joel Carli e Luis Segovia, o volante Kayque, os meias Lucas Fernandes e Eduardo, além do atacante Jeffinho.

Com o setor defensivo mais afetado, as únicas opções são Victor Cuesta e Philipe Sampaio, que formarão dupla de zaga. Há também disputa no meio-campo, entre Gabriel Pires e Marlon Freitas, e no ataque, entre Gustavo Sauer e Lucas Piazon.

A ideia de Luís Castro é revezar o time entre as partidas para nivelar o elenco. “Vamos alternar o time principal, que ficou com os jogos no meio da semana. Teremos o primeiro jogo após dez dias de trabalho, fazendo ciclos de cinco dias. Isso será importante para que todos consigam um condicionamento bom, além de diminuir os riscos de lesões”, explicou.

Com o empate fora de casa, o técnico Rogério Corrêa não deve fazer alterações no sistema defensivo do Volta Redonda. O ataque também deve ser o mesmo, apenas com ajustes para que Lelê, um dos principais nomes do time, tenha mais chances de marcar.