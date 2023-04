Cartões de monte, acréscimos de até 10 minutos em uma etapa, e tolerância zero contra reclamações. A arbitragem roubou a cena na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com as novas regras impostas pela Fifa e colocada em prática pela CBFD. Apesar de muita gente ter achado tudo muito rigorosa, a Comissão de Arbitragem da entidade aprovou com louvor o trabalho dos árbitros na aberrtura da competição.

Wilson Seneme, presidente da comissão, celebrou ter visto avanços no aspecto disciplinar e na orientação sobre o tempo de acréscimo nas partidas. “Havia uma expectativa da Comissão de Arbitragem de ver a reação e de como seriam na prática as implementações, os novos conceitos e interpretações que os árbitros receberam ao longo da pré-temporada. O saldo foi bastante positivo”, festejou Seneme.

Sempre bastante questionada, a arbitragem não se viu envolvida em lances polêmicos e ainda cumpriu à risca a ordem de agir com rigor em momentos de pressão por jogadores ou mesmo integrantes de comissões técnicas.

“É importante lembrar que todo esse trabalho é em função das recomendações e instruções que vêm da Fifa e que a CBF e a Comissão de Arbitragem colocam em prática”, disse Seneme. “A gente tinha a expectativa de como isso seria absorvido pelos clubes, a quem alimentamos com palestras ao longo das últimas semanas. Também já havíamos apresentado esse material que seria aplicado pelos árbitros aos presidentes dos clubes quando do Conselho Técnico da Série A.”

O dirigente da arbitragem da CBF estava bastante satisfeito, também, pelo respaldo que recebeu dos clubes. Tirando um ou outro jogador mais esquentado, as normas parecem ter sido bem levadas ao gramado, com o comportamento exemplar em boa parte das partidas.

“Não posso deixar de elogiar os clubes, que estão contribuindo para levarmos adiante nosso propósito de criar um ambiente em que a preocupação seja exclusivamente a de proteger o futebol, de proteção ao jogo de futebol”, agradeceu o presidente da Comissão de Arbitragem, garantindo que a CBF está aberta para novas palestras nos clubes que ainda não receberam visita, casos de Palmeiras, São Paulo e Flamengo.