Unsplash

A cada novo avanço tecnológico, o passado parece ainda mais distante. Na era dos games ultrarrealistas, difícil é imaginar que alguns dos jogos mais clássicos conseguiriam ocupar o ambiente digital e, não só isso, cresceriam em popularidade e em número de praticantes.

Ao contrário do senso comum, a tecnologia não roubou o lugar do tradicional, pelo contrário, ela criou um novo caminho para que os clássicos chegassem a um número ainda maior de usuários. Afinal de contas, por mais que não signifique nenhum grande investimento, poucos se arriscariam em comprar um tabuleiro de xadrez sem saber jogar.

A transformação digital, foco de muitas empresas, ajudou a abrir as portas da internet para os títulos analógicos. Essas modalidades, como damas, xadrez e gamão, nasceram muito antes da invenção do computador e continuam a entreter milhões de pessoas pelo mundo, seja na versão real ou na virtual.

Unsplash

Transmissão de pensamento

As plataformas de streaming são parte fundamental no êxito atual dos esportes da mente. Na Twitch, maior no segmento gamer, o poker e o xadrez são tópicos que atraem milhares de espectadores que consomem horas e horas de conteúdo sobre as modalidades.

O xadrez é um autêntico sucesso quando o assunto é streaming. A começar pela Twitch, onde os aficionados assistiram a mais de 68 milhões de horas, segundo dados do site Sully Gnome. Além disso, o principal canal dedicado ao tradicional jogo de tabuleiro soma quase um milhão de seguidores.

Ao contar com canais que transmitem partidas, campeonatos, além dos streamers especializados em criar conteúdo sobre as mais diversas modalidades, os esportes mentais ganharam novos fãs que assistem aos jogos, aprendem novas estratégias e, com alguns cliques, encontram partidas online para aplicar o conhecimento.

Fazendo a lição de casa

A popularidade desses jogos atraiu uma nova leva de jogadores, que entusiasmados com o conteúdo em streaming passaram também a praticar as modalidades. No entanto, no campo dos esportes da mente é preciso — como não poderia ser diferente — estudar e aprender antes de começar.

É nesse momento que as plataformas especializadas ampliam a oferta e não só disponibilizam os games, como também muito material sobre como jogar, as regras, valor das mãos/peças, nome das jogadas, dentre outras informações fundamentais para os novos praticantes.

Este é o caso com o poker. Para aprender como jogar poker é importante conhecer o ranking de combinações das cartas, as regras do jogo e, claro, as estratégias possíveis. Esta é uma modalidade que preza pelas capacidades intelectuais dos jogadores, tanto para calcular as probabilidades de vitória, quanto para blefar e dobrar os adversários com um forte jogo psicológico.

Outros dois pontos fundamentais também são as posições dos competidores e as ações do dealer. Começando pelos turnos de cada um, os lugares são fixos, porém, a tomada de ação é rotativa, o que significa que em determinada rodada um jogador começa apostando e outro terminará a fase de apostas. Sendo assim, o último a jogar tem a vantagem de observar toda a movimentação antes de agir. Já o crupiê realizará três movimentos, o “Flop”, que revela as 3 primeiras cartas comunitárias; o “Turn”, a quarta carta e, por fim, o “River”, que define a quinta e última carta.

No xadrez, a estratégia e a capacidade de adaptação são fundamentais. É habitual que um jogador apresente o seu cartão de visita logo de cara com uma série de movimentos que já foram testados e aplicados à exaustão. Esse conjunto de jogadas é popularmente conhecido como “Abertura”, e existem para todos os gostos. Segundo a Oxford Companion to Chess são 1.327 aberturas e variantes possíveis.

Para aprender as principais, as plataformas da modalidade oferecem material didático sobre cada uma delas, em especial as mais conhecidas, como Abertura Italiana, Gambito da Rainha (soa familiar, verdade?) e Defesa Siciliana.

Espaço para todo mundo

Por mais que o xadrez e o poker sejam os grandes destaques quando o assunto são os esportes da mente, títulos como o Bridge também estão conquistando o seu espaço no mundo digital.

O jogo, por exemplo, conta com sites especializados que ensinam como jogar bridge e mostram os resultados dos campeonatos e também a data e local das competições. Essa modalidade é a favorita de grandes personalidades, como Bill Gates e Warren Buffett, e exige uma grande capacidade de elaboração de estratégia, tanto na primeira, quanto na segunda parte do jogo.

Na era da tecnologia, os esportes mentais encontraram uma nova forma de encantar as novas gerações. Utilizar os avanços tecnológicos, sem perder a essência, foi o grande trunfo desses clássicos para ganhar nova vida em um dos mercados mais competitivos do entretenimento digital.