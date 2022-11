Vejas as melhores opções de apostas e quais as melhores cotações para fazer seus palpites na Betfair.

A Betfair é a maior bolsa de apostas esportivas do mundo. Por lá os jogadores podem fazer o chamado “Trading Esportivo”, onde apostam contra outros jogadores, já que nessa modalidade é possível apostar a favor e contra alguns eventos.

Porém, é importante sempre lembrar que a Betfair também traz um competente site de apostas esportivas, com odds competitivas e a segurança que somente uma marca desse calibre consegue proporcionar.

A Betfair pode ser considerada como uma das marcas de jogos online mais completas do mercado. Quer fazer apostas esportivas? É possível. Quer fazer trading esportivo? Também é possível. E a lista não termina por aí: jogos de cassino, bingo, pôquer e muito mais.

Quem escolher a Betfair para fazer suas apostas esportivas irá encontrar um site com diversas funcionalidades especiais, já que além das boas odds o site traz também para seus clientes a transmissão ao vivo de diversos jogos dos mais importantes campeonatos do mundo.

Confira abaixo um pequeno resumo de como apostar na Betfair, desde o momento do cadastro até a hora de receber um bônus de boas-vindas para apostar com muito mais crédito.

Fazendo o seu cadastro para apostar na Betfair

Ao acessar o site da Betfair o jogador poderá fazer um breve cadastro para poder começar a apostar na casa. Depois disso precisará apenas fazer o primeiro depósito para já conseguir dar seus palpites nas mais variadas modalidades esportivas.

Para iniciar o processo de cadastro no site o jogador precisa clicar no botão “Abrir Conta”, que fica na parte de cima da tela no canto direito, ao lado do botão de Login e ao lado do botão onde o jogador poderá escolher o idioma do site.

Ao clicar em “Abrir conta” uma nova janela pop-up se abrirá com os dados que o jogador precisa inserir para realizar o seu cadastro como jogador da Betfair.

A primeira informação que deve ser inserida no formulário de cadastro é o seu gênero (masculino ou feminino), devendo inserir na sequência o seu nome, o sobrenome e a data de nascimento. Lembre-se que apenas maiores de 18 anos podem se cadastrar na Betfair.

O próximo passo é inserir o número do seu CPF e o endereço completo com cidade e CEP, além de um número de telefone celular para contato.

O próximo passo será cadastrar os detalhes de sua conta, com o endereço de e-mail e a senha que serão usados para acesso futuro, além de cadastrar uma pergunta de segurança entre as opções disponíveis, que podem ser:

O nome do pai

O nome da mãe

O nome da primeira escola

O sobrenome de solteira da mãe

A resposta deve ser cadastrada pelo jogador e ele deverá lembrar-se dessa resposta, que poderá ser pedida no futuro pelo site para alguns procedimentos, como resetar e cadastrar uma nova senha.

O próximo passo é definir a moeda com a qual deseja administrar a sua conta na Betfair, e a boa notícia é que o site hoje aceita contas que tenham o Real Brasileiro como moeda.

Por fim, é possível também definir um valor de limite de depósito, que pode ser mensal, semanal ou até diário. Essa é uma boa ferramenta para quem quer prevenir o jogo compulsivo.

Pronto, depois de seguir esses passos simples o jogador clique em “Abrir Conta” e já será um cliente cadastrado na Betfair, faltando apenas fazer o primeiro depósito no site para já começar a apostar.

Como fazer o primeiro depósito para apostar na Betfair

Depois de cadastrado e logado na Betfair o jogador irá encontrar o botão “Depósito” na parte superior da tela. Logo ao lado desse botão ele irá encontrar os seus saldos no site: o saldo principal, o saldo de bônus e também as supercotações disponíveis.

Ao clicar no botão “Depósito” o jogador terá acesso a todos os métodos de pagamento disponíveis para os clientes da Betfair. E acredite: são muitos.

O método de depósito mais simples presente na Betfair é o boleto bancário, um dos meios de pagamento mais populares entre jogadores do Brasil. Também é possível depositar usando a transferência bancária direto de contas dos principais bancos que atuam no país.

Uma boa novidade da Betfair também é disponibilizar o Pix para seus clientes, deixando que os clientes façam transferências quase que instantâneas para a sua conta de jogador no site.

Quem preferir pode usar também uma carteira virtual de fundos, tendo como opção a Skrill, Neteller, MuchBetter, ecoPayz e também a AstroPay.

Os métodos de pagamento disponíveis na casa de apostas Betfair tanto para depósito quanto para saque, mas todos tendo o Real Brasileiro como moeda. Afinal, nesse momento a Betfair ainda não aceita depósitos feitos com nenhum tipo de criptomoeda, nem o Bitcoin ou qualquer outra.

A Betfair traz bônus para os novos clientes?

A Betfair traz para os seus novos clientes cadastrados um bônus de boas-vindas com 100% do valor do primeiro depósito em bônus, até o limite de R$ 200 a serem creditados como bonificação.

Para ter direito a esse bônus o jogador precisa apenas seguir os passos acima tanto para depósito quanto para fazer o seu primeiro depósito na Betfair. Porém, lembre-se que depósitos feitos via AstroPay não darão direito ao bônus.

Quando o jogador fizer o seu primeiro depósito tanto o valor depositado como o que for ganho como bonificação entrarão na conta como crédito de bônus.

Para liberar esse valor o jogador precisará cumprir um rollover de 3 vezes esse saldo em apostas simples ou múltiplas com a odd mínima de 2.0.

O prazo para o jogador cumprir esse rollover é de 60 dias, e caso os requisitos de saque não sejam cumpridos nesse período o bônus e todos os seus ganhos serão cancelados.

Em quais esportes é possível apostar na Betfair

A Betfair é um dos sites de jogos mais completos do mercado, principalmente quando pensamos em todas as áreas de atuação da marca: Bolsa de apostas, Sportsbook, Cassino, Bingo e Pôquer.

Essa mesma variedade é também encontrada na quantidade de modalidades esportivas disponíveis para apostas: são 31 no total, que incluem o futebol, futebol americano, tênis, basquete, vôlei, Fórmula 1, e-Sports e muitos outros.