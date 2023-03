Quer saber como apostar no Brasileirão 2023? Leia tudo neste conteúdo e saiba as principais opções de apostas no Campeonato Brasileiro.

O Brasileirão 2023 promete agitar o futebol de Norte a Sul do país e aqueles que gostam de apostar podem se dar muito bem na competição mais renomada do futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro é um dos torneios que mais movimentam dinheiro nas apostas. Todo início de competição, muitos entusiastas fazem suas previsões e injetam dinheiro em quem vai ser campeão, quem vai cair para a Série B e em mais uma série de possibilidades que as casas de apostas online oferecem.

Neste conteúdo vamos te ensinar a como apostar no Brasileirão 2023, trazendo todos os pontos que você precisa levar em conta. E claro: indicar uma casa de apostas confiável para que você não tenha dor de cabeça.

Então, bora lá? Siga nessa com a gente!

Apostas no Brasileirão 2023: como apostar e mercados

O Brasileirão é o campeonato preferido dos brasileiros. Com 20 clubes em disputa, é possível apostar em uma série de eventos durante as 38 rodadas da competição.

Segundo os jornalistas e entendidos de futebol, o Brasileiro é a competição mais difícil e nivelada de todas. Embora alguns times despontem, como Palmeiras e Flamengo, é muito difícil determinar quem será o campeão ou os times que serão rebaixados.

O Brasileirão é, sem sombra de dúvidas, um campeonato de difícil leitura, mas que dá para ganhar um bom dinheiro fazendo apostas esportivas. Seja você iniciante ou um apostador mais experiente, saiba que é possível fazer um extra nesta competição.

Para apostar no Brasileirão é fácil e nós vamos te apresentar as principais opções e mercados.

Então, se liga nos tópicos que criamos para entender mais como apostar no Brasileirão.

Apostas no jogo

O apostador pode apostar jogo a jogo, rodada por rodada, em diversas possibilidades dentro de uma partida de futebol.

Por exemplo, se vai jogar Corinthians x Flamengo, o usuário pode apostar em quem vai fazer gol, quem ganha a partida, número de escanteios, total de gols e mais uma série de mercados.

Reprodução



Mercados de apostas no Brasileirão

Essa é a aposta mais comum e mais fácil de ser feita. Basta navegar pelo site de apostas e fazer a sua bet.

Veja abaixo as principais opções de apostas nos jogos do Campeonato Brasileiro:

Resultado final

Dupla chance

Total de gols

Quem faz gol

Número de escanteios

Total de cartões

Empate anula

Apostas ao intervalo

Handicap asiático

Ambas marcam

Total de gols de cada equipe

Apostas em quem vai ser campeão

Acredita que um time será campeão antes mesmo do Brasileirão começar? Dá para apostar nisso!

Você pode apostar em quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro antes do torneio começar ou até mesmo durante a competição. Para isso, basta acessar a aba do Brasileirão e procurar por ‘Apostas de longo prazo’.

Reprodução



Apostas em quem vai ser campeão brasileiro

Vale lembrar que esse é um tipo de prognóstico difícil de ser feito, afinal, os times oscilam muito durante o campeonato.

Quem vai ser rebaixado

Acredita que um determinado time será rebaixado no Campeonato Brasileiro: Então você pode apostar nisso também. Você pode apontar um certo clube que você acredita que cairá para a Série B e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso.

Top 5

Quem serão os 5 melhores times do Brasileirão? Em algumas casas, como a Betano, é possível apostar quais são os times que chegarão entre os 5 melhores no Brasileirão.

Mas qual a casa certa para você fazer os seus palpites agora que você sabe como apostar no Brasileirão 2023 e conhece os principais mercados?

Vamos tratar disso.

Site para apostar no Brasileirão 2023

A maioria dos sites de apostas do Brasil tem apostas no Campeonato Brasileiro, afinal de contas, esse é o maior campeonato do nosso país.

Mas aqui o nosso intuito é trazer para você uma casa de apostas que seja segura e respeitada, pois, dessa forma, você não terá problemas na hora de sacar os seus ganhos.

Por isso, gostamos muito da Betano. A Betano é confiável, segura e tem boas opções de apostas no Brasileirão 2023.

Além disso tudo, a Betano vem crescendo muito no mercado brasileiro. Se você notar, a empresa estampa a sua marca em diversos campeonatos e ainda é a patrocinadora master do Atlético-MG e do Fluminense. Ou seja, a Betano é segura para você apostar no Brasileirão e em qualquer outra competição esportiva do seu interesse.

Outro ponto: essa é a casa que tem os mais variados mercados de apostas no Campeonato Brasileiro, como apostas em jogos, quem ganha o Brasileirão, rebaixados, artilheiro, top 5 e outras diversas possibilidades.

Com isso, ter uma conta na Betano é confiável e você ainda pode explorar o mais variado leque de oportunidades que as apostas esportivas oferecem.

Conclusão

Viu como apostar no Brasileirão 2023 é moleza? Trouxemos neste artigo as principais opções que você tem. No geral, todas as casas de apostas online têm esses mercados que trouxemos. No entanto, a Betano é confiável e não vai te dar dor de cabeça na hora de realizar as transações.

Apostar no Campeonato Brasileiro pode ser muito divertido e, se você for um bom apostador, pode se tornar muito rentável do ponto de vista financeiro.

Por isso, analise as odds oferecidas, estude os mercados e dê palpites de maneira consciente.

E lembre-se: jogue com responsabilidade.

Esperamos que com esse conteúdo você tenha aprendido a fazer apostas no Brasileirão 2023 e que possa se dar muito bem no campeonato.

Até mais!