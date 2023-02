Aliviado e mais confiante depois de duas vitórias seguidas, com boas atuações de Lucas Lima, o Santos desafia o Corinthians neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro em busca de sua primeira vitória em clássicos em 2023, diferentemente do time de Fernando Lázaro, que não perdeu para seus principais rivais na temporada – ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras. O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Os clubes deixaram a rivalidade do campo de lado e fizeram uma parceria para arrecadar recursos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que deixaram mais de 4 mil desabrigados no litoral norte do estado. A campanha “Juntos pelo Litoral” vai leiloar a camisa dos 11 titulares de cada equipe, todas autografadas e com lances a partir de R$ 800,00, com o dinheiro todo sendo encaminhado para as cidades de São Sebastião e Bertioga, as que mais sofreram com desabamentos, alagamentos e falta de abastecimento.

Antes flertando com o rebaixamento, o Santos, se vencer o clássico, pode ficar próximo de conquistar a classificação ao mata-mata do Estadual, feito que não consegue desde 2020. Em 2021 e 2022 não só não se classificou como lutou para escapar do rebaixamento. A equipe da Baixada Santista tem 13 pontos no Grupo A, o mais embolado dos quatro do Estadual.

“Temos uma decisão. É continuar sendo maduro e equilibrado”, resumiu o técnico Odair Hellmann, contente com a sequência de três partidas sem perder que lhe deu tranquilidade para continuar o trabalho e tirou, por ora, a condição de ameaçado no cargo.

O time apresentou evolução com Lucas Lima, cuja contratação suscitou críticas pela postura do atleta depois de deixar o Santos e acertar com o Palmeiras em 2017. Em crise técnica, a equipe, porém, mostrou precisar do meio-campista, assim como foi benéfica para ele a proposta para retornar. Ele deu três assistências nos últimos dois jogos e tem justificado o investimento para trazê-lo de volta.

“A rapaziada me recebeu super bem”, disse Lucas Lima. “Acho que no futebol clima bom é clima de vitória. Fica bem mais fácil. O clima está melhor. Agora precisamos de uma sequência e continuar trabalhando”.

O Corinthians joga em paz, sem peso. Líder do Grupo C, com 18 pontos, já está classificado à próxima fase. A ideia é ganhar o clássico e o último jogo da fase inicial, contra o Santo André, para se posicionar entre as melhores campanhas.

Individualmente, o técnico Fernando Lázaro almeja encerrar a fase de grupos de seu primeiro torneio como técnico com a mesma campanha conquistada por Fábio Carille em 2017, ano em que o Corinthians acertou pela última vez com um técnico prata da casa e venceu o Paulistão.

Roger Guedes é a aposta dos corintianos. O atacante vive sua melhor fase desde que chegou. Mais maduro, tem sete gols e divide a artilharia do torneio com Galoppo, do São Paulo. “Ele tem característica forte de definição. É toda uma etapa que o time está potencializado uma virtude dele que é a finalização”, elogiou Fernando Lázaro.