Destaque aos 18 anos, Kaoru Mitoma preferiu ir das categorias de base do Kawasaki Frontale para o futebol universitário, em 2016. Ele pediu liberação de seu clube, onde continuou vinculado como estagiário, para cursar Educação Física na Universidade Tsukuba. Tendo o drible como sua principal característica desde a infância, o atual destaque do Brighton, equipe da Campeonato Inglês, levou o projeto de estudar o próprio corpo durante as fintas para o professor Koido Masaaki, que prontamente aceitou sua tese.

Em entrevista ao site da Federação de Futebol do Japão, Koido Masaaki comentou sobre o estilo de jogo de Mitoma e sobre como o atacante se desenvolveu para se tornar profissional. “Era tudo uma questão de intuição de jogo, então quase não falava nada. Ela não era um grande artilheiro durante seu tempo na universidade. Acho que ele ainda estava experimentando muitas coisas. Tive a impressão de que não estava tão interessado em fazer gols como está agora e estava mais focado em driblar os adversários à sua frente.”

Mitoma acoplava uma câmera própria para a realização de esportes (GoPro) na testa e driblava adversários enquanto outra câmera era direcionada unicamente para a bola. Segundo seus estudos, o segredo para um drible bem-sucedido é mudar o centro de gravidade do adversário. “Tenho consciência em mudar o centro de gravidade do oponente. Se eu conseguir mover o corpo do oponente, eu ganho.”

Escreveu em sua tese que ainda está guardada no Laboratório da Universidade de Tsukuba e é constantemente acessada por atletas da instituição. “Na universidade, não só minha força aumentou, mas minha velocidade também. Minhas habilidades eram bastante altas quando eu era mais jovem, mas eu não era do tipo que aproveitava minha velocidade para passar à frente dos outros como sou agora. Acho que consegui usá-lo bem. O poder do meu drible característico dobrou”, disse Mitoma para a publicação japonesa Sports Graphics NumberWeb. “Eu sou realmente obstinado de vez em quando.”

Em 2018, aos 21 anos, após a publicação de sua tese, Mitoma voltou para o antigo clube e assinou seu primeiro vínculo profissional, sua primeira partida oficial só aconteceu no ano seguinte. Em 2019, Kaoru se estabeleceu no time titular e marcou 18 gols em 37 partidas. O atacante encerrou a passagem por clubes de seu país natal com 30 gols e três títulos.

Pela seleção japonesa, Mitoma integrou o time que participou dos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, marcou um gol na decisão da medalha de bronze contra o México. Na Copa do Mundo do Catar, saiu do banco em todas as partidas.

Mitoma chegou ao Campeonato Inglês na temporada 2021/2022, quando se transferiu do Kawasaki Frontale ao Brighton por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). Ele foi emprestado por um ano ao Royale Union Saint Gilloise, da primeira divisão belga, e se destacou.

Em julho de 2022, o japonês voltou à Inglaterra e tem sido um dos bons nomes da campanha do Brighton no Campeonato Inglês, o atual oitavo colocado com 27 pontos. Mitoma soma 16 partidas, com quatro gols e duas assistências.