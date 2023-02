O Tottenham ganhou um desfalque inesperado nesta quarta-feira. O técnico Antonio Conte terá que ser submetido a uma cirurgia para retirar a vesícula, anunciou o clube inglês, que não revelou o tempo em que seu treinador ficará afastado das atividades da equipe.

De acordo com a direção do clube, Conte vinha reclamando de dores abdominais nos últimos dias. Até ser diagnosticado com um problema na vesícula, que será removida. O Tottenham afirmou que o técnico voltará ao seu trabalho “após um período de recuperação”, sem estimar um prazo. “Todos no clube desejam a ele uma boa recuperação.”

Mesmo sem um prazo, é quase certo que Conte não estará no banco de reservas do Tottenham para o duelo com o Manchester City, no domingo, em casa, pelo Campeonato Inglês. Na sequência, o time londrino vai encarar o Leicester City, fora de casa, no dia 11. E, três dias depois, fará o confronto de ida com o Milan, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Tottenham é o quinto colocado do Inglês, com 36 pontos, a três do Manchester United, o primeiro dentro do G-4, que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time de Londres também disputa a Copa da Inglaterra.