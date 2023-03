Após ser afastado pela segunda vez do Tottenham para se recuperar de uma operação de remoção da vesícula, o técnico Antonio Conte voltou a comandar os treinamentos do clube londrino e estará no banco de reservas nesta quinta-feira, quando seu time enfrenta o Milan pela decisão das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Londres. No jogo anterior, na Itália, os milanistas venceram por 1 a 0.

Durante o período de três semanas de afastamento, o italiano tentou seguir a rotina com chamadas de vídeo. “Tentei ficar perto dos meus jogadores, mas estar presente é totalmente diferente. Tenho de agradecer a toda a minha equipe. Eles fizeram um bom trabalho, porque não é fácil para os jogadores ficarem três semanas sem o treinador. Agora estou de volta e estou muito feliz”, disse em coletiva realizada nesta terça-feira.

Conte também disse que gostaria de ter retornado já na quarta-feira passada, dia em que o Tottenham foi eliminado pelo Sheffield na Copa da Inglaterra, após derrota por 1 a 0, mas decidiu respeitar as recomendações médicas. “Queria voltar, mas tive de respeitar o meu médico e também os médicos do Tottenham, que estavam muito preocupados depois do jogo com o Milan. Para ser sincero, nem me sentia mal. Foi por isso que só voltei no último domingo”, afirmou.

O treinador teve de entrar em um período de repouso pela segunda vez justamente porque ignorou as recomendações médicas após passar pela cirurgia. Operado no dia 1º de fevereiro, em Turim, foi orientado pelos médicos a repousar por 15 dias, mas voltou para a área técnica dez dias depois, quando o Tottenham perdeu por 4 a 1 para o Leicester.

Em seguida, foi para Milão e comandou a equipe durante a derrota para o time da casa no jogo de ida da Liga dos Campeões. Como estava na Itália, aproveitou para ir a Turim realizar uma consulta de pós-operatório e ouviu que deveria parar imediatamente. Por isso, ficou na cidade italiana junto da família. Em publicação no Instagram, admitiu que foi impaciente e voltou a trabalhar enquanto deveria estar descansando.

Forçado a se afastar novamente, não esteve no banco durante as vitórias sobre West Ham e Chelsea, nem durante as derrotas para Sheffield e Wolverhampton. No jogo desta quarta-feira, precisa que seu time vença por dois gols de diferença para avançar direto ou por vantagem de um gol para levar a decisão à prorrogação.