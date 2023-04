Se o Corinthians buscava diminuir a pressão sobre seus jogadores ao trazer um novo treinador para substituir Fernando Lázaro, a diretoria da equipe alvinegra não conseguiu alcançar o efeito esperado. A contratação de Cuca acirrou os ânimos de torcedores e deixa a equipe sob olhares flamejantes para conseguir resultados imediatos. Para iniciar esse novo ciclo, o Corinthians tem a missão de enfrentar o Goiás, na Serrinha, neste domingo, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua apresentação na sexta-feira, Cuca tentou dar explicações sobre a ação pela qual foi condenado na Suíça sobre o estupro de uma garota de 13 anos quando ainda era jogador do Grêmio, em 1989. “Não fiz nada”, repetiu o treinador algumas vezes antes de afirmar que pretende “passar por cima de tudo, de protesto, de tudo. Estou com a consciência tranquila. Durmo tranquilo”.

Para Cuca, bons resultados dentro de campo podem amenizar as críticas e trazer a torcida para jogar a seu favor. O novo treinador ambiciona levantar um troféu na temporada. “Tenho convicção que vou fazer um bom trabalho aqui. Mas não vou prometer nada e dar o meu melhor”, afirmou.

As derrotas nos torneios mata-mata (diante de Remo, na Copa do Brasil, e Argentinos Juniors, na Copa Libertadores) minimizaram a vitória do Corinthians na estreia do Brasileirão contra o Cruzeiro. Cuca tentará evitar que seus comandados desviem a atenção do jogo com o Goiás. “O sentimento tem de estar voltado para o Goiás. Pensar exclusivamente no Goiás”, disse.

O Corinthians não deve poupar nenhum atleta. Nem mesmo a falta de tempo para treinar desanima Cuca. “Às vezes, o melhor treino é o diálogo”, explica. O novo comandante, dentro das reconhecidas limitações do elenco, examinará as peças à disposição para respeitar as características dos jogadores e se adaptar ao estilo corintiano.

Há um suspense sobre como Cuca deve montar a equipe para a estreia. A tendência é que não haja mudanças drásticas na escalação, até pelo fato de o novo comandante ter pedido que Fernando Lázaro permanecesse na comissão técnica para auxiliá-lo.

Uma preocupação se dá sobre o desempenho do Corinthians fora de casa. Longe de seus domínios, o time alvinegro tem resultados claudicantes. Na temporada, são apenas duas vitórias como visitantes, contra São Paulo, no Paulistão, e Liverpool-URU, na Libertadores. “Corinthians tem muita forças de arquibancada. Fora de casa tem de melhorar, já faz tempo que não faz boas campanhas como visitante”, avalia Cuca.

LADO ESMERALDINO

O Goiás vem de um empate frustrante na Copa Sul-Americana. Após abrir 2 a 0 de vantagem sobre o Universitario, do Peru, levou o empate no apagar das luzes e segue sem vitória no torneio continental.

O conjunto esmeraldino perdeu para o Athletico-PR na estreia do Brasileirão e faz uma temporada com oscilações. O vice no Campeonato Goiano, enfrentando o rival Atlético-GO, que está na Série B, pôs um ponto final do trabalho de Guto Ferreira. Sob o comando do interino Emerson Ávila, o Goiás tenta apagar o rótulo de favorito ao rebaixamento no Nacional.