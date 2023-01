A consagrada Venus Williams, de 42 anos, desistiu de disputar a chave principal do Aberto da Austrália que vai ter início no próximo dia 16 de janeiro. O motivo da ausência foi atribuída a uma lesão não revelada que a tenista americana sofreu durante o torneio WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia nesta semana.

Com a recusa de Venus Williams na competição, os organizadores do evento confirmaram que a australiana Kimberly Birrell vai participar da disputa do torneio.

Sete vezes campeã individual do Grand Slam, a tenista americana recebeu o wild card em dezembro e estava animada para entrar na quadra em Melbourne.

“Estou competindo no país há mais de 20 anos e a comunidade australiana sempre me apoiou de todo o coração”, afirmou a atleta. Esta seria a 22ª participação da tenista no torneio.

A pentacampeã de Wimbledon lutou contra lesões nos últimos dois anos e ficou restrita a jogar apenas quatro torneios nos Estados Unidos em agosto do ano passado.

Com o estado físico prejudicado, Venus não passou da primeira rodada nesses eventos e encerrou sua temporada ao ser derrotada por Alison va Uytvanck no Aberto dos EUA.

Neste ano, porém, Venus teve uma participação positiva ao superar a americana Katie Volynets em Auckland. Na sequência do torneio, no entanto, ela acabou sendo derrotada pela chinesa Zhu Lin pelas oitavas de final da competição.