A bola que será usada nas semifinais e na final (Crédito: Divulgação/Fifa)

A Fifa anunciou neste domingo que as fases semifinal e final da Copa do Mundo do Catar serão disputadas com a bola Al Hilm (O Sonho, em árabe), que será a substituta da Al Rihla (A Jornada). A Al Hilm é a primeira bola em um Mundial usando apenas tintas e colas à base d’água.

A Al Hilm conta com um design gráfico único e a mesma tecnologia inédita da sua antecessora que ajudou a arbitragem do Mundial a tomar decisões mais rápidas e precisas.

“Com o desenvolvimento da tecnologia de bola conectada, a Adidas (criadora da bola) possibilitou que uma importante camada adicional de informações esteja disponível para os árbitros de jogos de vídeo”, explicou Johannes Holzmüller, diretor de tecnologia e inovação de futebol da Fifa.

Chips internos da bola, ajudam a rastrear localização, impacto e movimento de cada chute dentro de campo. Estes sensores foram cruciais nas novas chamadas de impedimento semiautomáticas, que resultaram em muitos gols anulados, e para decidir se houve um toque de um jogador na bola em um determinado lance.

O design da bola é baseado em uma cor dourada texturizada que apresenta um padrão triangular sutil, inspirado no deserto e nas cores do troféu da Copa e da bandeira do Catar.