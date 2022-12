Reprodução/DFB_Team

Ainda sem vencer na Copa do Mundo do Catar, a Alemanha volta a campo para a última rodada do Grupo E sob enorme pressão. Necessitando de um triunfo e de saldo de gols, o grande objetivo da tetracampeã é evitar um novo fiasco, já que em 2018, na Rússia, já foi eliminada na fase de grupos. A adversária será a Costa Rica, que tem chance de avançar até mesmo com um empate. A partida desta quinta-feira, às 16h, será no estádio Al Bayt, em Al Khor.

A chave é liderada pela Espanha, com quatro pontos, seguida pelo Japão, com três, que se enfrentam ao mesmo tempo. Costa Rica, também com três, está na frente da lanterna Alemanha, com apenas um.

Para os alemães, só a vitória interessa para chegar aos quatro pontos. Mesmo assim, a seleção de Hansi Flick ainda dependeria de uma derrota do Japão para a Espanha. Um empate neste outro jogo também basta, desde que faça mais gols do que a seleção japonesa. Uma derrota espanhola complicaria muito a situação, pois a tetracampeã teria de tirar uma diferença de 8 gols no saldo, atualmente 7 a -1.

Menos pressionada, a Costa Rica avança com uma vitória, independentemente do resultado do outro jogo, porque ficaria com seis pontos. Se empatar, precisará que a Espanha vença o Japão.

Outro destaque do jogo está na arbitragem. Esta será a primeira vez que uma mulher apitará uma partida em Copas do Mundo. A missão será da francesa Stéphanie Frappart, que terá como assistentes outras duas mulheres: a brasileira Neuza Ines Back e a mexicana Karen Díaz Medina.

Como gostou da atitude da Alemanha no empate por 1 a 1 com a Espanha, Hansi Flick não deve promover muitas mudanças e conta com força máxima. A grande expectativa fica em torno de Sané. Recuperado de lesão, o atacante entrou no último jogo e pode ser titular. Assim, Thomas Müller seria recuado novamente para o meio-campo e Goretzka voltaria para a reserva. O lateral-esquerdo Raum é dúvida, pois fraturou uma costela. Diante da Espanha, quem o substituiu foi Schlotterbeck.

Mesmo sabendo do favoritismo alemão, Flick espera um jogo muito complicado. “Sou otimista e não considero a possibilidade de cairmos. Vamos encarar a partida contra a Costa Rica como uma decisão. Vai ser difícil, pois jogaremos contra um time defensivo, mas precisamos mostrar a mesma atitude que tivemos diante da Espanha”, projetou.

A seleção costa-riquenha terá mudanças. Quem confirmou foi Luis Fernando Suárez, que quer surpreender a Alemanha. O discurso do treinador, no entanto, também pode ser uma estratégia. Vindo de uma boa atuação defensiva na vitória por 1 a 0 contra o Japão, ainda mais após sofrer 7 a 0 da Espanha, mudanças drásticas seriam muito arriscadas.

Suárez foi outro a comentar sobre a pressão e importância do duelo e pediu “muita ambição” ao elenco. “Somos conscientes do que estamos disputando e quem vamos enfrentar. Jogamos para um país inteiro que espera que façamos bem as coisas. É uma pressão normal. Devemos ter muita responsabilidade e muita ambição para este jogo”, exigiu.