Jogadores da Alemanha protestam (Crédito: Divulgação/DFB_Team)

Em partidas de Copa do Mundo, é comum que as equipes titulares de cada país posem para fotos antes do início de cada jogo. A seleção alemã, no entanto, aproveitou o momento em sua estreia contra o Japão para protestar contra a decisão da Fifa de proibir o uso da braçadeira “One Love”, com as cores do arco-íris, pelos capitães das equipes em jogos do Mundial.

Na foto oficial, todos os jogadores alemães levaram uma das mãos à boca, um gesto que busca simbolizar a censura que eles entendem ter sido imposta pela Fifa. A censura aconteceu na decisão da entidade em punir esportivamente, com cartão amarelo, jogadores que usarem a braçadeira na Copa.

Antes do início do Mundial, sete seleções europeias haviam planejado usar a faixa com as cores do arco-íris em defesa dos direitos LGBT+, algo que não existe no Catar. O país do Oriente Médio proíbe relações homossexuais até mesmo com penas de prisão. A braçadeira acabou se tornando motivo de disputa entre a Fifa e federações europeias nos últimos dias.

Em seu perfil oficial no Twitter, a equipe alemã afirmou que a utilização da faixa de capitão buscava reproduzir os valores que a seleção prega: diversidade e respeito mútuo. “Não se tratava de uma declaração política – direitos humanos são inegociáveis. Isso deveria ser dado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso esta mensagem é tão importante para nós.” Ainda na postagem, a seleção afirma que proibir o uso da faixa é como proibir o uso da voz dos atletas.

Havia grande expectativa de que o capitão da Alemanha, o goleiro Manuel Neuer, entrasse em campo com a faixa, mas o jogador do Bayern de Munique não foi visto com a braçadeira “One Love”. Utilizando um uniforme amarelo, Neuer entrou com uma faixa escondida por debaixo da manga da camisa.

Pelas redes sociais, a FIFPRO, entidade equivalente ao sindicato mundial dos jogadores, disse apoiar o protesto dos jogadores da Alemanha. “Impedir o uso da braçadeira é o mesmo que negar a voz deles. Mantemos nossa posição”, afirmou a entidade.