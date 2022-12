Martinelli, contra Camarões (foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Os números mostram que a maioria das seleções que foi campeã da Copa do Mundo não perdeu seus jogos na fase de grupos. Das 21 equipes que levantaram a taça, apenas quatro conseguiram o título mesmo depois terem sido superadas por algum adversário nas suas respectivas chaves no começo da competição: a Alemanha, em 1954 e em 1974; a Argentina, em 1978 e a Espanha, em 2010 – nas Copas de 1934 e de 1938, não houve fase de grupos e ambos os Mundiais começaram direto no sistema de mata-mata.

Na Copa do Catar, nenhuma das 16 seleções que se classificaram para as oitavas de final conseguiram ter um aproveitamento de 100% na primeira fase. E das cinco campeãs mundiais que restaram, apenas a Inglaterra permanece invicta na competição, com duas vitórias e um empate. Brasil, França, Argentina e Espanha já perderam uma vez no torneio.

A derrota da seleção brasileira aconteceu na sexta-feira. A equipe treinada por Tite, já classificada, foi superada por Camarões por 1 a 0, gol de Vincent Aboubakar no final do segundo tempo. É a primeira vez, em 24 anos, que o Brasil sofre uma derrota por um adversário do mesmo grupo. A última vez foi na Copa de 1998, na França, na partida contra a Noruega, cujo placar final foi 2 a 1 a favor dos europeus.

A última seleção que foi campeã somando uma derrota na primeira fase da Copa foi a Espanha, em 2010. Na estreia, a equipe espanhola perdeu para a Suíça por 1 a 0, se recuperou na sequência, venceu as duas partidas seguintes e conseguiu terminar na primeira colocação do grupo. Das oitavas em diante, venceu todos os jogos e foi campeã da Copa pela primeira vez depois de derrotar a Holanda na prorrogação.

Em 1978, a Argentina, de Mario Kempes, foi o país-sede do torneio e conquistou o seu primeiro título mundial diante da torcida. Na fase de grupos, venceu a Hungria e a França nas duas primeiras partidas, mas perdeu por 1 a 0 para a Itália no terceiro jogo. Classificada, a equipe albiceleste passou por um novo quadrangular antes de enfrentar a seleção da Holanda na final, e vencer os europeus por 3 a 1, no Estádio Monumental de Nuñez.

A Alemanha é outra seleção que, em duas situações, perdeu na primeira fase, mas conseguiu se reerguer e sagrar-se campeã da Copa. No Mundial disputado na Suíça, em 1954, os alemães foram goleados pela Hungria, por 8 a 3, no segundo jogo do torneio e reencontraram os mesmos adversários na decisão. Na final, depois de os húngaros abrirem 2 a 0 e esboçarem uma nova goleada, a Alemanha conseguiu virar a partida e conquistar a sua primeira taça.

O segundo título da hoje tetracampeã também teve um pequeno tropeço na primeira fase. Em 1974, sediando a Copa, a Alemanha Ocidental perdeu para a Alemanha Oriental, com quem dividia o Grupo no começo da competição. Apesar do revés, os alemães do ocidente avançaram para outro quadrangular – já tinham batido Austrália e Chile – e chegaram à decisão contra a Holanda de Johan Cruyff. Na final, a Alemanha venceu por 3 a 1.