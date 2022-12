Fifa+ (Crédito: Reprodução/Google Play Store)

Muitos torcedores acusam alguns jogadores de suas equipes de não se doar 100% ou correr menos do que o necessário. Agora, será possível basear isso – ou derrubar certas teorias – com evidências. A Fifa colocou em campo na Copa do Mundo uma função em seu aplicativo Fifa+ que permite ao público nos estádios acompanhar cada jogador individualmente com detalhes impressionantes. Isso dá ao torcedor as ações de todos os atletas no gramado.

O torcedor precisa estar no estádio para acessar o Fifa+ Stadium Experience pela câmera do celular, que capta e faz o escaneamento de todo o gramado, identificando os atletas em tempo real e calculando suas estatísticas. “Para quem está no Catar, o inovador Fifa+ Stadium Experience coloca o fã dentro da ação como nunca antes visto e muda a forma de ver o jogo bonito”, anunciou a Fifa recentemente em seu site oficial.

Após localizar o campo em termos de segundos, a tela, então, passa a ficar parecida com um jogo de videogame, mas com a partida real de pano de fundo. O usuário consegue clicar em cada atleta, acompanhando sua trajetória pelo gramado e acessando suas informações pessoais e de performance. Tem até o mapa de calor do atleta escolhido.

“É algo revolucionário mesmo, não só para o futebol, mas também para o esporte de modo geral. A maneira do torcedor acompanhar sua equipe in loco não será mais a mesma. Até mesmo os profissionais de comunicação que estiverem trabalhando na partida terão uma outra gama de informações para análise imediata. A Fifa marca um golaço com essa inovação e será exemplo para outras entidades e ligas espalhadas pelo mundo”, destaca Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub.

Um vídeo de um torcedor utilizando a ferramenta no duelo entre Estados Unidos e Irã, na primeira fase da Copa, viralizou. O fã, nas arquibancadas do Al Thumama Stadium, entrou no aplicativo da Fifa, escaneou o gramado e passou a clicar em cada jogador daquele jogo. Sua tela, então, mostrou a foto do atleta e fixou um destaque por onde ele se deslocava. O vídeo é curto e não mostra todas as capacidades do programa, mas surpreendeu os fãs do futebol.

Ainda é possível ver a distância e velocidade percorrida pelo jogador e o seu mapa de calor, ressaltando, no próprio gramado, as áreas em que ele mais esteve no confronto. Além de outras estatísticas mais tradicionais, como passes, desarmes e chutes.