Foto: Divulgação/SaudiNT

Candidata ao título na Copa do Mundo do Catar, a Argentina estreou com derrota no Mundial, nesta terça-feira. A seleção sul-americana foi surpreendida pela Arábia Saudita, sendo derrotada de virada por 2 a 1, no estádio Lusail, em Al Daayen. Messi, de pênalti, fez para os argentinos. Al-Shehri e Salem Al-Dawsari marcaram para os sauditas. Esta foi somente a quarta vitória dos árabes na história dos Mundiais.

Diante da primeira “zebra” desta Copa, a Argentina encerra uma sequência de 36 jogos de invencibilidade, perdendo a chance de igualar o recorde da Itália. Os sul-americanos não perdiam uma estreia de Copa desde 1990. O time argentino começa em situação difícil no Grupo C, que conta ainda com México e Polônia. O próximo compromisso dos argentinos será contra os mexicanos, no sábado, às 16h (horário de Brasília), novamente no Lusail.

Como era de se esperar, a Argentina começou controlando as ações da partida e não demorou muito para encontrar o gol. Logo aos seis minutos, Messi cobrou escanteio e Paredes caiu na área após se enroscar com o defensor. O árbitro foi chamado para analisar o lance no VAR e assinalou o pênalti. O camisa 10 cobrou o pênalti com categoria, deslocando o goleiro e abriu o placar. Foi o gol de número 92 do craque pela Argentina, maior artilheiro da história da seleção. Ele também iguala Pelé, Uwe Seeler, Klose e Cristiano Ronaldo ao marcar em quatro Copas diferentes.

Com a vantagem no placar, a Argentina se sentiu à vontade para tocar a bola, achando muito espaço na defesa adversária. O que se viu nos minutos seguintes foi um show de gols anulados. Aos 21, Messi recebeu lançamento na cara do goleiro e bateu com categoria, mas o lance foi anulado pelo bandeirinha. Cinco minutos depois, Gómez deixou Lautaro sozinho com o arqueiro adversário. O atacante mandou de cavadinha para o fundo das redes, mas o VAR anulou o que seria o segundo gol argentino.

O lance mais bonito da partida aconteceu aos 35. Messi tocou em profundidade para Lautaro, que driblou o goleiro com muita habilidade e tocou para o gol. Antes mesmo de comemorar, o jogador olhou para o auxiliar, que levantou a bandeira e anulou o lance. O juiz apitou o fim da primeira etapa sem a Arábia Saudita dar ao menos um chute ao gol.

Os gols invalidados no primeiro tempo fizeram falta para a Argentina na etapa final. A Arábia Saudita voltou a todo vapor e empatou o jogo logo no primeiro ataque. Al-Shehri recebeu na esquerda e bateu cruzado, acertando o canto de Emiliano Martínez. Os argentinos sentiram o gol adversário e sofreram a virada poucos minutos depois. Al-Daswari fez boa jogada na esquerda e acertou o ângulo, colocando a seleção árabe na frente do placar.

Com cara de poucos amigos à beira do gramado, Lionel Scaloni fez três substituições logo após a virada saudita, cada uma em um setor diferente do campo. Entre as alterações, o treinador colocou em campo os jovens Enzo Fernández e Julian Álvarez, revelados por Marcelo Gallardo no River Plate. Mesmo com as mexidas, a Argentina pouco assustou e começou a jogar contra o relógio para reverter o resultado.

Visivelmente impaciente, o time de Messi não conseguiu desenvolver jogadas, esbarrando na bravura do time saudita, que disputava cada lance com muito ímpeto. O lance de maior perigo dos argentinos veio somente aos 36, quando Di Maria cruzou e Messi, livre, cabeceou nas mãos do goleiro. A Argentina insistiu muito com enfiadas de bola pela direita, mas com Di Maria apagado, poucas vezes teve êxito no último passe.

Na reta final, os árabes aumentaram o número de jogadores na defesa e abusaram dos cartões amarelos. Antes do apito final, um lance preocupante. Após bola levantada na área, o goleiro Al-Owais acertou o joelho no rosto de Al-Shahrani, que caiu desacordado. Ele deixou o campo de maca e foi substituído. Com pouco tempo no relógio, a Argentina não teve tempo para reagir e saiu de campo derrotada.

FICHA TÉCNICA:

ARGENTINA 1 X 2 ARÁBIA SAUDITA

ARGENTINA – Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Lisandro Martínez), Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña); Rodrigo De Paul; Leandro Paredes (Enzo Fernández) e Alejandro Gómez (Julian Álvarez); Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

ARÁBIA SAUDITA – Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulahyi e Al-Shahrani (Al-Burayk); Kanno, Al-Malki e Al-Faraj (Al-Abid, depois Al-Amri); Al-Shehri (Al-Ghanam), Al-Daswari e Al-Brikan (Asiri). Técnico: Hervé Renard.

GOLS – Messi (pênalti), aos 9 minutos do primeiro tempo. Al-Shehri, aos 2, e Al-Daswari aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Al-Owais, Al-Malki, Salem Al-Dawsari, Al-Abid, Al-Bulayhi e Abdulhamid (Arábia Saudita).

ÁRBITRO – Slavko Vincic (Eslovênia).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 88.012 pagantes.

LOCAL – Estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar.