O atacante Mbappé, autor dos três gols da França na final da Copa do Mundo de 2022, foi o destaque diante da Argentina, neste domingo (18). O jogo terminou 3 a 3, após a prorrogação, e os argentinos venceram nos pênaltis por 4 a 2.

Lloris (7,0)

Fez defesas importantes durante a partida – até mesmo no lance do terceiro gol argentino

Koundé (6,0)

Teve dificuldades para fechar a lateral enquanto Di Maria esteve em campo. Depois, foi seguro

Disasi (sem nota)

Entrou aos 15-2º da prorrogação. Jogou pouco tempo

Varane (6,0)

Alternou erros e acertos na defesa. Chegou a salvar um gol quase certo

Konaté (Sem nota)

Entrou aos 8-2º da prorrogação. Jogou pouco tempo

Upamecano (6,0)

O segundo gol argentino saiu num erro dele. No mais, esteve seguro. Salvou um gol

Theo Hernández (6,5)

Sofreu um pouco na marcação, mas foi a melhor opção de ataque do time enquanto esteve em campo

Camavinga (6,5)

Entrou aos 26-2º. Volante de origem, fechou a lateral, mas ajudou pouco no apoio

Tchouaméni (5,5)

Razoável na marcação. Apoiou pouco. Errou o pênalti na série decisiva

Rabiot (6,0)

Mal no primeiro tempo, cresceu na etapa final. Saiu cansado

Fofana (6,0)

Entrou aos 6-1º da prorrogação. Tentou armar o time, com passes longos

Dembélé (4,5)

Perdeu todas no ataque. Cometeu o pênalti que gerou o 1º gol argentino

Kolo Muani (7,0)

Entrou aos 41-1º. Ganhou duelos pelo alto e pelo chão. Sofreu o pênalti. Converteu seu pênalti. Mas perdeu o gol do título no último minuto

Griezmann (5,5)

Errou passes e produziu pouco como armador ofensivo

Coman (6,5)

Entrou aos 26-2º. Conseguiu boas jogadas individuais pela ponta. Errou o pênalti

Mbappé (8,5)

Ficou sumido no primeiro tempo. Cresceu no segundo e fez todos os 3 gols do time

Giroud (5,5)

Uma cabeçada, para fora. Além disso, mais nada

Marcus Thuram (6,5)

Entrou aos 41-1º. Mais produtivo que Giroud no ataque. Deu o passe para o 2º gol