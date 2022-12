Brasil comemora gol sobre a Coreia do Sul (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A classificação ocorreu nessa segunda-feira (dia 5) com a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Na próxima fase, a seleção brasileira enfrenta a Croácia, na próxima sexta-feira (dia 9) ao meio-dia (horário de Brasília).

Em relação ao desempenho, o Brasil não deu chances à Coreia do Sul, 28ª do ranking da Fifa. Sem depender de um destaque individual, o time goleou graças à sua força coletiva, com boas trocas de passes, tabelas rápidas e excelente movimentação no terço final do campo. Seis diferentes jogadores participaram diretamente (gols, assistências e pênalti sofrido) dos quatro gols.

RECORDE

Com a classificação, o Brasil passa a ser seleção que mais vezes chegou às quartas de final na história das Copas, com 14, empatado com a Alemanha. O maior vencedor da história é o Brasil, com cinco títulos.

FASES

A seleção de Tite soma 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 2022. Já a Coreia do Sul acumula 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas no ano.

RETROSPECTO

As duas seleções já se enfrentaram 7 vezes, com 6 vitórias do Brasil e 1 da Coreia – foi em 1999, em amistoso, pelo placar de 1 a 0.

ARTILHEIROS

Richarlison é o artilheiro do Brasil na Copa, com 3 gols em 3 jogos. No total, ele soma 20 gols em 41 partidas pela seleção. Neymar tem agora 76 gols em 123 jogos pelo Brasil, Vini Jr, 2 gols em 19 jogos, e Lucas Paquetá, 8 em 38.

ESCALAÇÃO

O técnico Tite não tinha o centroavante Gabriel Jesus e os laterais-esquerdos Alex Telex e Alex Sandro, todos lesionados. Sem laterais canhotos, o treinador improvisou o lateral-direito Danilo no setor. Com isso, o zagueiro Éder Militão atuou na lateral-direita. O meio-campo e o setor ofensivo foi o mesmo da estreia contra a Sérvia, com Casemiro e Paquetá como volantes. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Neymar (centro), Vini Jr (esquerda) e Raphinha (direita).

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com a Coreia recuada e o Brasil com postura ofensiva, atacando no 3-2-5 — sem a bola, voltava ao 4-2-3-1. O gol veio aos 6 minutos, em bela jogada de Raphinha pela direita e finalização impecável de Vini Jr, livre na área. Aos 10, Richarlison sofreu pênalti. Neymar cobrou e fez 2 a 0. A Coreia esboçou uma reação, avançando no gramado e exigindo uma boa defesa de Alisson com um chute de longa distância. Foi apenas um esboço. Já aos 29, Richarlison, Marquinhos e Thiago Silva fizeram bela jogada na entrada da área, que terminou com gol do centroavante: 3 a 0. Aos 35, o quarto gol, em cruzamento estiloso de Vini Jr e finalização precisa de Paquetá: 4 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O Brasil voltou do intervalo atacando no mesmo 3-2-5, mas com ritmo lento. A Coreia preferiu não se arriscar e ficou recuada. Aos 17, a primeira substituição na seleção, com a saída de Militão para a entrada do lateral-direito Daniel Alves. A seleção teve mais duas chances para ampliar, mas Raphinha desperdiçou ambas. No mesmo período, a Coreia levou perigo em dois lances, mas Alisson salvou as duas. Aos 25, entraram o ponta Martinelli e o zagueiro Bremer. O Brasil ‘dormiu’ em campo e a Coreia começou a incomodar. E conseguiu diminuir para 4 a 1 aos 30. Após bola erguida em cobrança de falta, Casemiro tirou da área. Seung-Ho Paik (formado na base do Barcelona, ex-Darmstadt-ALE e hoje no Jeonbuk-COR) pegou o rebote de fora da área e mandou no canto: 4 a 1. Os asiáticos tiveram outra chance aos 34, mas Alisson salvou.

FIM DE JOGO

Aos 35, Tite fez mais duas substituições, colocando o goleiro Weverton (ex-Athletico Paranaense) e o atacante Rodrygo na partida. Com essas trocas, o treinador conseguiu garantir a participação de todos os 26 brasileiros no Catar dentro de campo — só Weverton (Palmeiras) não tinha atuado na Copa do Mundo de 2022.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Brasil somou 54% de posse de bola, 17 finalizações (9 certas), 8 faltas cometidas e 89% de precisão nos passes. A Coreia do Sul teve 8 finalizações (6 certas), 14 faltas cometidas e 87% de precisão nos passes. Os dados são do Sofascore.

BRASIL 4×1 COREIA DO SUL

Brasil: Alisson (Weverton); Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo (Bremer); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar (Rodrygo) e Vinícius Júnior (Martinelli); Richarlison. Técnico: Tite

Coreia do Sul: Seung-Gyu; Moon Hwan, Min-Jae, Young-Gwon e Jin-Su; Woo-Young (Jun-Ho Son) e In-Beom (Seung-Ho Paik); Hwang Hee-Chan, Jae-Sung Lee (Kang-In Lee); Heung-Min Son e Cho. Técnico: Paulo Bento.

Gols: Vini Jr (6-1º), Neymar (12-1º), Richarlison (29-1º), Lucas Paquetá (35-1º) e Seung-Ho Paik (30-2º)

Cartões amarelos: Jung (C).

Árbitro: Clément Turpin (França)

Local: Stadium 974, em Doha

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Gol do Brasil. Raphinha faz boa jogada na ponta-direita e cruza. Rasteiro. Neymar fura no centro. A bola chega a Vini Jr, no lado esquerdo da área. Ele domina e chuta no canto, com tranquilidade.

10 – Richarlison é derrubado por Jung, na área. Pênalti.

12 – Gol do Brasil. Neymar cobra à esquerda do goleiro, que fica parado.

16 – Hee-Chan chuta de longe e acerta o ângulo. Alisson faz boa defesa.

29 – Gol do Brasil. Richarlison toca para Marquinhos, que rola para Thiago Silva, fora da área. Ele enfia para Richarlison, que recebe na cara do gol e toca no canto.

35 – Gol do Brasil. Vini Jr invade a área e dá um ‘balãozinho’ para Paquetá, que chuta no canto.

45 – Paquetá sai na cara do gol e chuta fraco. O goleiro espalma.

47 – Contra-ataque. Richarlison dispara, chega na cara do gol e chuta no canto. O goleiro salva com os pés.

Segundo tempo

1 – Lançamento. Son ganha de Marquinhos, invade a área e chuta. Alisson sai bem e salva com o peito.

8 – Raphinha invade a área, dribla e chuta no canto. O goleiro espalma.

16 – Neymar enfia. Raphinha recebe na área e chuta cruzado. O goleiro salva.

22 – Cruzamento. Hee-Chan recebe na área e chuta no canto. Alisson faz boa defesa.

30 – Gol da Coreia. Falta na direita. A bola é cruzada. Casemiro tira. Seung-Ho Paik pega fora da área e chuta forte, no canto.

34 – Lançamento. Cho recebe livre na área e chuta. Alisson salva.

44 – Martinelli cruza. Daniel Alves tenta um chute acrobático. A zaga salva.