Tite, no treino desta quinta-feira (Lucas Figueiredo / CBF)

Se existem “26 titulares” na seleção brasileira, como dizem repetidas vezes os membros da comissão técnica, boa parte deles terá a oportunidade de mostrar serviço nesta sexta-feira, às 16h. No Estádio Lusail, um Brasil todo reserva encerra contra Camarões a primeira fase da Copa do Mundo com o objetivo de assegurar a liderança do Grupo G.

Basta um empate para que a seleção alcance esse objetivo, já que soma seis pontos, fruto das vitórias sobre Sérvia e Suíça. A classificação de forma antecipada permite que Tite descanse seus principais jogadores para o mata-mata e rode o elenco antes de começar a fase mais aguda e importante do torneio.

Ao contrário do que fizera nos dias que antecederam aos dois primeiros compromissos da equipe no Mundial catariano, Tite confirmou dois dias antes da partida com Camarões que lançará mão de reservas diante dos africanos. Mas avisou que tinha três dúvidas: Bruno Guimarães ou Fred, Rodrygo ou Everton Ribeiro e Gabriel Jesus ou Pedro.

Rodrygo ganhou a disputa e será o armador do time. A tendência é de que Bruno Guimarães seja o titular e componha com Fabinho a dupla de volantes. Na frente, Gabriel Jesus será o responsável pelos gols. Embora tenha passado em branco na Copa da Rússia, o atacante do Arsenal tem mais experiência do que o jogador do Flamengo na seleção brasileira.

“O Brasil tem 26 jogadores de alto nível”, resumiu Tite. “Só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo em campo. É uma oportunidade de alto nível eles competirem”, emendou o treinador. Para ele, usar escalação com apenas suplentes é um risco, “mas uma oportunidade para mostrarem toda sua qualidade.”

O time será liderado pelo veterano Daniel Alves, confirmado como capitão. Ao entrar em campo, o lateral de 39 anos se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil em Copas. Ele joga o seu terceiro Mundial. Esteve nas edições da África do Sul, em 2010, e do Brasil, em 2014, e só não jogou em 2018 porque uma lesão meses antes do torneio lhe impediu de ser convocado.

“A vida premia as pessoas que amam o que fazem e as que se entregam de corpo e alma na sua missão. Estou colhendo o que plantei”, disse o veterano, cuja convocação foi muito contestada. As críticas lhe incomodam, mas não são motivo de abatimento. “Historicamente na seleção brasileira sempre alguém tem que pagar a conta”, enfatizou.

Daniel vai capitanear um time jovem e que terá dois debutantes em Copas: o zagueiro Bremer e o volante Fabinho. Ederson também vai estrear, mas ele esteve no grupo que disputou o Mundial da Rússia em 2018.

“Depois do jogo contra a Suíça, o Tite já falou que tinha a intenção de fazer trocas, de dar oportunidade para todos jogarem. É algo que nos deixa feliz”, disse Fabinho, meio-campista do Liverpool. “Quem vai jogar vai ter oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, então o pensamento de uma equipe vencedora tem que ser sempre esse, entrar, dar o melhor, ganhar e ser o primeiro.”

Rigobert Song hoje é o técnico de Camarões. No passado, ele foi um zagueiro importante da seleção africana, presente nas Copas de 1998, 2002 e 2010. Em seu primeiro Mundial, nos Estados Unidos, o ex-jogador enfrentou o Brasil e foi expulso pelo carrinho que acertou em Bebeto.

Vinte e quatro anos depois, ele tem a chance de se vingar do Brasil depois de levar 3 a 0. Seu plano é atacar os reservas da seleção brasileira. “Podemos causar problemas ao Brasil”, entende Song. Ele cita a vitória da Tunísia sobre a França, que também usou suplentes em seu último compromisso na fase de grupos.

“Vimos a França com dificuldade. A mesma coisa pode acontecer com o Brasil. Faremos todo o possível para que consigamos os três pontos”, comparou. “O Brasil é uma bela equipe. No futebol, existem realidades diferentes. As zebras acontecem. Tudo é possível.”

FICHAQ TÉCNICA

BRASIL X CAMARÕES

BRASIL – Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico. Tite.

CAMARÕES – Epassy; Fai, Casteletto, Nkoulou e Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting e Toko. Técnico: Rigobert Song.

ÁRBITRO – Ismail Elfath (EUA).

HORÁRIO – 16h (de Brasília).

LOCAL – Estádio Lusail, em Daayen.