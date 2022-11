Lucas Figueiredo/CBF

Titular absoluto de Tite na seleção brasileira e um dos jogadores mais experientes do grupo, o volante Casemiro disse neste sábado que não ficaria surpreso se o técnico decidisse improvisar Éder Militão na lateral-direita para o jogo com a Suíça, na próxima segunda-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Mas o jogador do Manchester United foi taxativo ao afirmar que Daniel Alves “não está a passeio” e que o grupo conta com ele.

A latera direita é uma das duas dúvidas do treinador para o jogo com os suíços, uma vez que o titular da posição, Danilo, sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e está vetado. Neymar, com problema semelhante, mas no tornozelo direito, também está fora deste jogo.

“Surpresa eu diria que não, até mesmo porque o Militão está à altura. Mas se o Daniel Alves está aqui, nós contamos com ele”, ressaltou Casemiro. “Ele (Dani Alves) está treinando bem, está empenhado. Quem vai jogar, é decisão do treinador.”

Casemiro não deu qualquer indicativo sobre quem serão os substitutos na lateral e no ataque, mas defendeu todas as opções – sobretudo a presença de Daniel Alves no grupo. “Tenho total consciência e vou deixar claro que o Daniel não veio aqui a passeio.

É um jogador multicampeão, já demonstrou isso para o mundo inteiro, ele tem qualidades.”

AUSÊNCIA DE NEYMAR

O volante admitiu que a ausência de Neymar no próximo jogo é sentida, mas ressaltou que “precisamos ser realistas”. “Nós temos jogadores de qualidade, mas se você for comparar com o Neymar vai ser difícil encontrar alguém no nível dele. Temos jogadores de reposição, de qualidade, depende do Tite.”

Entre as opções que Tite têm para substituir o principal jogador do time, Rodrygo e Lucas Paquetá – que seria avançado, abrindo vaga para um volante – despontam como favoritos. E Casemiro falou sobre os dois. “O Paquetá, sem dúvida, nos últimos dois ou três anos na seleção é o jogador que mais evoluiu e correspondeu. É titular da equipe hoje, e muito importante para nós. É um jogador muito dinâmico, moderno, consegue jogar por fora, por dentro, e sempre corresponde à altura”, avaliou o volante.

Casemiro, no entanto, elogiou sobretudo a qualidade técnica de Rodrygo, com quem jogou no Real Madrid. “Rodrygo sempre foi um cara que iluminou meus olhos quando tocava na bola. É sempre um prazer vê-lo jogando. Ele tem o dom, são poucos jogadores que fazem o que ele faz no mundo. Quem gosta de futebol gosta de ver ele jogando”, ressaltou.

Sobre a situação clínica de Neymar e Danilo, Casemiro disse que “os dois estão trabalhando de manhã, tarde e noite, fazendo o maior esforço do mundo” para voltarem a campo.