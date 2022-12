Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Usando um time reserva, o Brasil levou um gol aos 47 minuto0s no segundo tempo e perdeu para a equipe de Camarões por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (2), pela 3ª rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2022. A partida, no estádio Lusail (Catar), encerrou a primeira fase da competição.

Foi a primeira vez na história das Copas do Mundo que o Brasil enfrentou uma seleção africana e não venceu. Consequentemente, foi a primeira vez que perdeu.

Apesar da derrota, a seleção brasileira terminou na liderança da chave (6 pontos e +2 de saldo). Nos jogos anteriores, o Brasil havia derrotado Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0). A melhor campanha da Copa até agora foi da Inglaterra (7 pontos e saldo de +7), seguida da Holanda (7 pontos e saldo de +4) e Marrocos (7 pontos e saldo de +3 e 4 gols marcados). Todos os outros classificados somaram 6 pontos ou menos na primeira fase.

Apenas Holanda, Inglaterra e Marrocos (2 vitórias e 1 empate cada um) e Croácia (1 vitória e 2 empates) ainda não perderam nesta Copa. O número de invictos é o menor da história em Copas com 32 equipes. Em 1998, foram 12 invictos na primeira fase; em 2002, 12; em 2006, 11; em 2010, 8; em 2014, 9; e em 2018, 9.

OUTRO JOGO DO GRUPO

Ao mesmo tempo em que Brasil e Camarões se enfrentavam, Sérvia e Suíça duelaram. Os suíços venceram por 3 a 2, passaram a somar 6 pontos, com saldo de +1, e conseguiram a segunda vaga no grupo G. Sérvia (1 ponto) e Camarões (4 pontos) caíram na primeira fase.

RECORDE

Ao entrar em campo, o lateral Daniel Alves tonou-se o jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo, com 39 anos e 4 meses. Ele bateu o recorde que era de Thiago Silva (38 anos e 2 meses, também na Copa de 2022).

SÉRIE INVICTA

O Brasil não perdia há 17 jogos, com 14 vitórias e 3 empates. A última derrota havia sido para a Argentina (1 a 0), na final da Copa América 2021, no Rio de Janeiro.

Já Camarões não vencia uma partida de Copa do Mundo desde 2002, quando bateu a Arábia Saudita por 1 a 0, gol de Eto’o.

CALENDÁRIO

Na próxima segunda-feira (5), às 16 horas, a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul, segunda colocada no grupo H. A partida será válida pelas oitavas de final da Copa. Que vencer enfrentará Japão ou Croácia nas quartas de final

ESCALAÇÃO

Os laterais Danilo e Alex Sandro e o atacante Neymar estavam machucados. Com o time já classificado, o técnico Tite escalou uma equipe reserva, com Ederson no gol, Daniel Alves e Alex Telles nas laterais, Militão e Bremer na zaga, Fabinho e Fred de volantes, Rodrygo de meia-atacante, Antony e Martinelli nas pontas e Gabriel Jesus no meio. O esquema tático variava entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3, dependendo do posicionamento de Rodrygo.

PRIMEIRO TEMPO

O Brasil teve mais posse de bola, mas dependia de jogadas individuais de Antony, Martinelli ou Rodrygo para levar perigo ao gol de Camarões. Martinelli deu dois chutes perigosos a gol defendidos pelo goleiro Epassy. E não passou muito disso. Aos 48 minutos, o Brasil sofreu a primeira finalização a gol em toda a Copa. E Ederson salvou o gol após cabeçada de Mbeumo. Pela terceira vez nesta Copa, o Brasil não fez gol no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

No começo do segundo tempo, o Brasil levou outro susto, num chute de Aboubacar. Em seguida, perdeu o lateral Alex Telles, que se machucou e teve que sair, aos 10 minutos – Marquinhos entrou na lateral. Ao mesmo tempo, saíram Fred e Rodrygo para as entradas de Bruno Guimarães e Everton Ribeiro.

Com as trocas, o Brasil criou três chances nos três minutos seguintes – todas pararam no goleiro. Aos 19 minutos, Pedro substituiu Gabriel Jesus no ataque. A partir daí, o Brasil, apesar de manter a posse de bola no ataque, tinha dificuldades para criar chances ou finalizar. Quando o jogo parecia terminar sem gols, Camarões fez o gol da vitória, com Aboubacar, aos 47 minutos da etapa final. Na comemoração, ele tirou a camisa e, como já tinha cartão amarelo, acabou expulso. Mesmo com um jogador a mais e 9 minutos de acréscimos, o Brasil não conseguiu empatar.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Brasil somou 21 finalizações (7 certas), 65% de posse de bola, 88% de passes certos e 11 escanteios. Camarões obteve 7 finalizações (3 certas), 35% de posse de bola, 77% de passes certos e 3 escanteios. Os números são do site Sofascore.

CAMARÕES 1 x 0 BRASIL

Camarões: Epassy; Fai, Wooh, Ebosse e Tolo; Anguissa e Kunde (Ntcham); Mbeumo (Ekambi), Choupo-Moting e Ngamaleu (Mbekeli); Aboubacar. Técnico: Rigobert Song

Brasil: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles (Marquinhos); Fabinho e Fred (Bruno Guimarães); Antony (Raphinha), Rodrygo (Everton Ribeiro) e Martinelli; Gabriel Jesus (Pedro). Técnico: Tite

Gol: Aboubacar (47-2º)

Cartões amarelos: Tolo, Militão, Fai, Kunde, Aboubacar

Expulsão: Aburbacar (48-2º)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Público: 85.986

Local: Estádio Lusail, em Lusail (Catar), sexta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

14 – Fred recebe de Daniel Alves na intermediária e cruza. Martinelli cabeceia e Epassy faz grande defesa

20 – Tolo recebe de Choupo-Moting na esquerda e cruza. Ederson se estica para cortar ates da chegada de Anguissa

21 – Alex Telles cruza da esquerda, Gabriel Jesus ajeita e Fred chuta por cima

34 – Daniel Alves cobra falta perto da área e manda por cima

38 – Martinelli sofre a falta. Fred fica com a bola e abre com Antony, que bate colocado. Epassy cai e pega

45 – Martinelli recupera bola na entrada da área, vai cortando para a direita e bate a gol. Epassy espalma

46 – Antony cobra escanteio rasteiro para Rodrygo que finaliza na rede pelo lado de fora

48 – Ngamelu passa por Daniel Alves e cruza. Mbeumo, livre na segunda trave, cabeceia. Ederson faz grande defesa

SEGUNDO TEMPO

5 – Aboubacar recebe nas costas da defesa e bate cruzado. A bola sai rente à trave

8 – Gabriel Jesus recebe na área. O goleiro sai e divide com ele. A bola cai com Rodrygo, que toca com a mão e perde o lance

11 – Martinelli arranca, corta Fai e chuta a gol. Epassy faz grande defesa no ângulo

12 – Everto Ribeiro cruza. Militão domina e chuta a gol. Epassy defende parcialmente e depois tira para escanteio antes da chegada de Gabriel Jesus

13 – Antony recebe de Bruno Guimarães e chuta com curva. O goleiro põe para escanteio

28 – Marquinho recupera bola no ataque e serve Martinelli, que rola para Bruno Guimarães. Ele chuta de fora da área, por cima do gol

33 – Ngamaleu avança pela esquerda, dribla Daniel Alves e rola para Ntcham, que chuta a gol. Ederson cai e pega

35 – Aboubacar recebe e chuta. A bola desvia em Daniel Alves e sai rente ao travessão

39 – Raphinha dribla Tolo e cruza. Bruno Guimarães entra na pequena área e finaliza em cima da marcação, para fora

43 – Pedro recebe de Everton Ribeiro, gira e chuta por cima

45 – Martinelli dribla o marcador e cruza. Wooh corta na pequena área antes da bola chegar a Pedro

47 – Gol de Camarões. Ekambi lança Mbeleki, que cruza da direita para a área. Aboubacar cabeceia no canto esquerdo de Ederson

52 – Martinelli cruza da esquerda. Bruno Guimarães cabeceia e o goleiro pega

53 – Daniel Alves cruza, Marquinhos escora pelo alto e Martinelli cabeceia por cima

54 – Daniel Alves cruza. Bruno Guimarães escora, Martinelli devolve e Bruno Guimarães, quase na pequena área, manda por cima