Cristiano Ronaldo (Crédito: Reprodução/Instagram/Cristiano)

Dias após encerrar sua história em Copas do Mundo com a derrota de Portugal para Marrocos, pelas quartas de final da edição de 2022, Cristiano Ronaldo foi visto treinando na Ciudad Real Madrid, como é chamado o centro de treinamento do clube espanhol, em Valdebabas. Lá, o atacante fez história de 2009 a 2018, com direito a quatro títulos da Liga dos Campeões e 451 gols.

A informação da presença do craque, sem clube desde que saiu do Manchester United, nas instalações merengues foi divulgada pelo portal espanhol Relevo e “confirmada por três fontes”, segundo o próprio veículo. A imprensa europeia especula que o atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não teria em mente contratar Cristiano novamente, pois o time de Carlo Ancelotti está bem fechado e definido.

Mesmo que não volte a fazer parte do elenco de Los Blancos, o português deve seguir buscando algum clube onde possa ser titular, já que em menos de dois anos começa a Eurocopa de 2024, conquista que seria importante para ele encerrar a carreira por cima e adicionar mais um troféu continental de seleções à sua prateleira, pois venceu a edição de 2016.

Levantar a taça no Catar era um de seus grandes objetivos, visto que é um dos poucos títulos que não conseguiu. No entanto, mesmo sendo parte da equipe que passou em primeiro lugar na fase de grupos, amargou o banco de reservas nas oitavas, contra a Suíça, e quartas, frente ao Marrocos, entrando somente no segundo tempo de ambos os jogos. Contra os europeus, viu seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três gols.

SAÍDA DO UNITED

A decisão de saída do Manchester United foi anunciada, por meio das redes sociais e do site da equipe inglesa, em 22 de novembro e de comum acordo e tem efeito imediato. A notícia não foi exatamente uma surpresa. Na atual temporada, ele entrou em rota de colisão com a diretoria e com o técnico do time, o holandês Erik ten Hag.

Entre momentos de indisciplina e um extenso período no banco, a segunda passagem de Cristiano parecia próxima do fim. O estopim se deu quando o atacante deu uma polêmica entrevista para o jornalista inglês, Piers Morgan.

Nela, ele teceu duras críticas a diretoria do clube e chegou a dizer que não respeitava ten Hag. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário quando seu filho recém-nascido faleceu no começo do ano. O momento, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, foi motivo para muitos entenderem a entrevista como um ultimato.