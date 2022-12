Reprodução / Twitter / Federação Portuguesa de Futebol

Cristiano Ronaldo, aos 37 anos de idade, se despede da Copa do Mundo do Catar, que deve ser a última da carreira do atacante de Portugal. O craque encerra sua participação no Mundial com 21 partidas jogadas, oito gols, quatro cartões amarelos e nenhum vermelho.

O último jogo de CR7 foi contra o Marrocos, que fez história como primeiro time africano a chegar à semifinal do Mundial da Fifa. O jogador saiu de campo chorando muito e correu para o vestiário.

CR7 fechou o último capítulo de sua passagem na Copa do Mundo sem conseguir ajudar a seleção portuguesa a erguer o troféu e começou os jogos das oitavas e quartas de final contra a Suíça e contra o Marrocos, respectivamente, no banco de reservas após desentendimento com o técnico da equipe, Fernando Santos.

Neste ano, Cristiano Ronaldo fez história ao marcar gols em cinco Copas, quando abriu o placar contra a seleção de Gana, no Catar. Quase saiu o segundo gol, no jogo contra o Uruguai, mas o tento foi creditado pela Fifa como de autoria de Bruno Fernandes.

A melhor Copa de Cristiano Ronaldo foi na Rússia, em 2018, quando marcou quatro gols ainda na fase de grupos do torneio.

O seu desempenho nas eliminatórias do Mundial foi ainda melhor. Ronaldo marcou 15 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Já na edição deste ano, foram 6 gols.

Nascido em 1985, jogou em cinco edições consecutivas da Copa do Mundo, começando pela estreia em 2006. Pelo Manchester United, em 30 jogos, o craque português fez 18 gols na edição 2021-22 do Campeonato Inglês e deu três assistências. Já na Liga dos Campeões 2021-22, foram 6 gols em 7 partidas.

‘PAPELÃO’

O jogador da seleção de Portugal fez um “papelão” ao se mostrar revoltado no banco de reservas ao ser substituído no jogo contra a Coreia do Sul, flagrado dizendo a frase “que pressa do c* para me tirar”.

Depois do episódio, o técnico Fernando Santos optou por deixar CR7 esquentando o banco de reservas até entrar em campo no segundo tempo das partidas. Em seu lugar, Gonçalo Ramos entrou na escalação para o jogo contra a Suíça e foi o autor de três gols da goleada por 6 a 1.

Cristiano Ronaldo fugiu de um dos treinos do time reserva, se limitando a fazer o treino na academia junto aos titulares, mostrando sua relutância em aceitar que não seria titular nas partidas finais da Copa.

A irmã do craque Kátia Aveiro não gostou nada de ver o atleta esquentando o banco na goleada por sobre a Suíça. “Pedi tanto para ele ir embora… Sem olhar para trás. Chega de lutar. Chega de sofrer. Ele baixou a cabeça. Pensou no tanto que já fez e no tanto que conquistou. E foi tanto. E ele ficou, e viu o quanto ele é enorme. O quanto ele é gigante. Obrigada”, escreveu Aveiro, nas redes sociais.

Namorada de CR7, a modelo espanhola Georgina Rodríguez acompanhou o jogo no estádio e também saiu em defesa do companheiro. “Que pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo durante 90 minutos. Os torcedores não param de te cobrar e de gritar o seu nome”, disse Georgina.

Não é a primeira vez que um craque “se aposenta” das Copas com episódios controversos. Zinedine Zidane já era um ícone do futebol, conhecido pelos brasileiros por marcar dois gols na final da Copa do Mundo de 1998, na França. Mas, em 2006, quando o francês jogou sua última Copa, Zidane saiu de campo expulso por dar uma cabeçada no jogador Marco Materazzi, da Itália.

CONTRATO ROMPIDO DURANTE A COPA

O Manchester United rescindiu o contrato com CR7 ainda durante a Copa do Mundo no Catar, e passou o restante da competição sem clube. O jogador negou que teria fechado contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, conforme noticiado pelo jornal espanhol Marca. A negociação com o time da Arábia Saudita teria cifras astronômicas. A receita do jogador poderia chegar a um valor equivalente a R$ 1,09 bilhão por ano, segundo a reportagem.

A rescisão do contrato com o Manchester se deu depois de uma entrevista concedida por Cristiano Ronaldo, uma semana antes do início do Mundial, ao programa “Piers Morgan Uncensored” na TV britânica. CR7 disse que se sentiu traído pelo clube porque “algumas pessoas” teriam tentado forçar sua saída do time. “Não apenas o técnico, mas outros dois ou três caras que estão em torno do clube. Honestamente, eu não deveria falar isso. Não sei, mas olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade.”

CARREIRA REPLETA DE CONQUISTAS

Até hoje, Cristiano Ronaldo teve uma carreira repleta de conquistas. Em março de 2021, o jogador português ultrapassou o número de gols da lenda brasileira Pelé.

Cinco vezes eleito jogador do ano pela Fifa, em 2020, ele se tornou o primeiro atleta ativo de esportes coletivos a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos na carreira, de acordo com a revista Forbes. Um levantamento feito pela consultoria Statista apontou que, em 2019, o jogador ganhava salário anual de US$ 34 milhões no Juventus, mas sua receita obtida por meio do Instagram foi superior. Por publicações patrocinadas na rede social, CR7 ganhou um valor estimado em US$ 47,8 milhões. Herbalife, Tag Heuer e Clear são patrocinadoras do atleta português.

Além de ter um contrato vitalício com a Nike, Cristiano Ronaldo é empresário e possui marca própria, a CR7, que tem roupas, acessórios, hotéis e academias.