Divulgação/HNS_CFF

Em um jogo fraco tecnicamente, Croácia e Marrocos empataram, sem gols, nesta quarta-feira, no estádio Al Bayt, em Al Khor, cidade distante 58 km de Doha, no duelo de abertura do Grupo F da Copa do Mundo do Catar. Em nove jogos disputados até agora no Mundial, três deles terminaram em 0 a 0.

O desempenho das equipes dá a impressão de que será difícil a Croácia repetir ao menos o vice-campeonato conquistado na Rússia há quatro anos, assim como Marrocos terá de lutar bastante para alcançar as oitavas de final como em 1986, seu melhor resultado em Mundiais.

As duas seleções ficam com um ponto ganho e agora esperam o embate entre Bélgica e Canadá, às 16 horas, que vai fechar a primeira rodada da chave.

A partida começou com um amontoado de jogadores no meio de campo, pois cada seleção tinha cinco atletas neste setor do campo. Com isso, a disputa foi intensa pela posse de bola, com várias jogadas ríspidas.

Com a velocidade de Ziyech e En-Nesyri, os marroquinos foram mais agressivos no início da partida e Hakimi finalizou com perigo para defesa de Livakovic, enquanto os croatas apostavam no talento de Modric e Perisic, mas viveram no início das falhas na saída de bola do adversário.

Em uma delas, Perisic arriscou de longe e quase surpreendeu o goleiro Bono, aos 16 minutos. A partir daí, as equipes adotaram uma postura de esperar o adversário para roubar a bola e buscar o contra-ataque. O problema é que as duas equipes ajustaram a marcação e os espaços ficaram raros para criação das jogadas.

Com isso, a opção encontrada pelas equipes foi direcionar as bolas para as laterais. Perisic apareceu pelo lado esquerdo da Croácia, enquanto Ziyech ficou na direita de Marrocos.

Mas o melhor da primeira etapa só foi surgiu nos acréscimos, com três boas oportunidades para a Croácia marcar. Em duas delas, Bono surgiu com boas duas defesas. Na terceira, Modric pegou rebote na entrada da área e errou o alvo por muito pouco.

O segundo tempo começou agitado com os goleiros Livakovic e Bono sendo exigidos nos primeiros sete minutos. O jogo voltou a ficar morno, mas se agitou, aos 20 minutos, quando Hakimi acertou belo chute em cobrança de falta, mas o goleiro croata, bem colocado, fez boa defesa.

Sem espaço para armar jogadas, a Croácia passou a abusar das bolas alçadas na área, sempre com Modric na coordenação. Apesar dos 37 anos, o talentoso veterano lidera sua seleção, até mesmo no setor defensivo, sendo bastante ativo na marcação.

Nos minutos finais, as seleções pareceram satisfeitas com o resultado e tocaram mais lentamente a bola. A torcida marroquina, maioria no estádio, tentou incentivar seus jogadores, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA:

MARROCOS 0 X 0 CROÁCIA

MARROCOS – Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui (Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi (Sabiri), Ziyech, Amallah e Boufal (Ez Abde); En-Nesyri (Hamdallah). Técnico: Walid Regragui.

CROÁCIA – Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic (Majer), Modric, Brozovic, Perisic (Orsic) e Vlasic (Pasalic); Kramaric (Livaja). Técnico: Zlatko Dalic.

CARTÃO AMARELO – Amrabat.

ÁRBITRO – Fernando Rapallini (ARG).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 59.407 espectadores.

LOCAL – estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar.