Drago Sopta/HNS (Federação Croata de Futebol)

O primeiro gol do Canadá em Copas do Mundo não teve muita utilidade. A alegria do feito alcançado por Alphonso Davies, com um minuto e sete segundos de jogo contra a atual vice-campeã Croácia, foi arruinada pela derrota por 4 a 1 exibida no placar final do Khalifa International Stadium, neste domingo. O resultado determinado por dois gols de Kramaric, um de Livaja e um do Majer eliminou a valente seleção norte-americana, que entrou em campo cheia de confiança injetada pelo técnico John Herdman, protagonista de grande polêmica nos dias anteriores ao jogo após cravar que seu time sairia vencedor.

Os canadenses estão eliminados do segundo Mundial de sua história porque não somaram nenhum ponto nas duas primeiras rodadas, assim como na campanha da primeira e até então única participação, em 1986. Podem chegar no máximo a três pontos, portanto não existe a possibilidade de se colocarem entre os dois primeiros do Grupo F, uma vez que Croácia e Marrocos, líder e vice-líder, respectivamente, têm quatro pontos. A Bélgica, dona do terceiro lugar e adversária dos croatas na última rodada, tem três.

Participantes da definição do destino da Croácia, os belgas sofreram diante do Canadá na rodada passada, mesmo tendo vencido por 1 a 0. Foi o bom desempenho neste jogo que fez Herdman afirmar: “Vamos f a Croácia”. A afirmação foi considerada uma falta de respeito pelo técnico croata Zlatko Dalic. Ao início da partida deste domingo, contudo, foi possível imaginar que profecia audaciosa de Herdman pudesse se cumprir.

Mesmo satisfeito com o que viu em campo na estreia, o treinador do Canadá achou necessário adaptar a formação de acordo com as características da Croácia. Por isso, desmontou a linha de três utilizada na defesa contra os belgas e fixou Johnston, um dos três zagueiros do jogo passado, na lateral direita. Também sacou o camisa 10 Haillet e avançou o astro Alphonso Davies à frente de Lareya, deslocado da ala direita para a esquerda.

Os jogadores mostraram que entenderam muito bem a ideia do treinador e construíram uma bela jogada para tirar o zero do placar, pouco depois do cronômetro ultrapassar a marca de um minuto. Tudo começou com um lançamento do goleiro Borjan. Então, Larin dominou no meio de campo e soltou para Buchanan, que avançou pela direita e cruzou em direção à área, onde Alphonso Davies encontrou a bola no ar e fez, de cabeça, o primeiro gol canandense em uma Copa do Mundo.

O entrosamento e a troca veloz de passes levou o bem treinado Canadá a provocar outros sustos à seleção croata, por sua vez bastante lenta quando tinha a bola nos pés, como foi contra o Marrocos. Em um raro momento de bom trabalho de bola da seleção europeia, a defesa canadense ficou vendida e viu Kamaric chutar cruzado para a rede, aos 36, após receber excelente enfiada de Perisic pelo lado esquerdo da área. Pouco depois, aos 42, quando os croatas já exibiam um futebol mais dominante, Juranovic disparou da direita para dentro e tocou para Livaja, que virou o jogo com um chute firme da meia-lua.

O inquieto John Herdman fez sua leitura de jogo no intervalo e voltou para o segundo tempo com Osorio e Koné nos lugares de Eustáquio e Larin, em uma nova composição para dar mais liberdade a Davies no ataque. O domínio canadense visto no início do primeiro tempo não se repetiu, pois a Croácia evoluiu na criação de jogadas, muito em razão de uma maior participação de Modric e Perisic, o que deixou o jogo mais equilibrado em ações ofensivas. Os primeiros minutos foram de boas chances para ambos os lados.

O tempo passou e o Canadá perdeu a fluidez que a permitiu sonhar com uma vitória, enquanto a Croácia continuava evoluindo. O cenário ficou montado para o terceiro gol croata, que saiu aos 25 minutos, no momento em que Kramaric aproveitou lançamento de Perisic, dominou a bola já tirando Miller do lance e colocou na rede. A partir daí, os canadenses não conseguiram se recuperar e seguiram sofrendo na defesa, até Majer fechar o placar em 4 a 1 ao balançar a rede em contra-ataque, nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

CROÁCIA 4 X 1 CANADÁ

CROÁCIA – Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic (Majer), Modric (Pasalic) e Brozovic; Perisic (Orsic), Livaja (Petkovic) e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

CANADÁ – Borjan; Johnston, Steven Vitória, Miller e Laryea (Hoilett); Hutchinson (Adekugbe), Eustáquio (Koné), Buchanan e Davies; Larin (Osorio) e David (Cavallini). Técnico: John Herdman.

GOL – Davies, aos dois, Kramaric, aos 36, e Livaja, aos 44 minutos do primeiro tempo. Kramaric, aos 25, e Majer, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andres Matias Matonte Cabrera (Uruguai).

CARTÕES AMARELO – Lovren e Modric (Croácia); Buchanan e Miller (Canadá)

LOCAL – Khalifa International Stadium, em Al Rayyan.