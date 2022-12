Daniel Alves no Instagram (Crédito: Reprodução/Instagram/DaniAlves)

O lateral-direito Daniel Alves usou as redes sociais nesta quinta-feira para ironizar “gente que sabe de futebol”, em texto publicado no Instagram. O jogador, que foi reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, minimizou a aplicação de diferentes formações táticas. Ele também sugeriu atuar até os 50 anos de idade.

“Eu olhando pra um monte de gente que acha que sabe de futebol. Vendo eles falarem de 433, 352, 442, triângulos, losango, que isso, que aquilo blá-blá-blá, etc e tal. “Ma people” esqueçam tudo isso; Futebol é sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano, que quando funciona você é um fenômeno e, quando não, se f… Simples assim! Quem não está preparado para tudo isso, não está preparado para nada”, escreveu. “#SeguimosUntil50?, completou.

O jogador de 39 anos teve a sua convocação contestada para o Mundial do Catar, com Tite utilizando o zagueiro Éder Militão improvisado quando não pôde contar com Danilo. Daniel Alves foi titular na derrota para Camarões e entrou no segundo tempo da goleada sobre a Coreia do Sul.

Daniel Alves é o jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. O lateral tem contrato com o Pumas, do México, e estava usando as instalações do Barcelona para manter a forma antes do Mundial depois que sua equipe foi eliminada do campeonato nacional.

Com passagens por Bahia, Sevilla, Juventus e Paris Saint-Germain, Dani Alves é multicampeão pelo Barcelona, clube no qual teve breve passagem em novembro do ano passado, meses após deixar o São Paulo. Na nova passagem pelo time espanhol, jogou 17 partidas, 16 delas como titular, marcou um gol e anotou quatro assistências. Desde que ficou definido que não continuaria na Catalunha, alguns times manifestaram interesse em contratá-lo, inclusive o Athletico Paranaense, mas as negociações não avançaram.