Martinelli, contra Camarões (foto: Lucas Figueiredo / CBF)

A Copa do Mundo do Catar está marcada por ser a “Copa das Zebras”. Após o fim da primeira fase, resultados completamente inesperados aconteceram em palcos catarianos. Fechando a fase de grupos, o Brasil foi surpreendido por Camarões e acabou derrotado por 1 a 0.

Na primeira rodada, uma das favoritas ao título, a Argentina, perdeu de virada para a modesta Arábia Saudita por 2 a 1. No dia seguinte, a “zebra” tornou a aparecer em Doha. O Japão virou sobre a Alemanha e também venceu por 2 a 1. Depois de surpreenderem os alemães, os japoneses voltaram a entrar para a história das Copas ao vencer, mais uma vez de virada, a Espanha por 2 a 1.

O Marrocos foi mais uma seleção que entrou para a história como uma das maiores zebras da Copa do Mundo do Catar. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe superou a Bélgica, por 2 a 0, e encaminhou a classificação para as oitavas de final como líder do grupo. Os resultados improváveis, claro, criaram um verdadeiro furor nas redes sociais, rendendo assunto, memes e preocupação. No Grupo D, a atual campeã França perdeu por 1 a 0 para a Túnisa na última rodada.

As zebras em Copas do Mundo não são tão incomuns assim e já fizeram diversas seleções tradicionais sofrerem com resultados inesperados, que se tornaram históricos. Desde a memorável derrota da Argentina para Camarões na primeira fase da Copa de 1990, passando pelo fracasso do time brasileiro diante da Noruega em 1998 até a campanha histórica da Costa Rica na Copa de 2014, realizada no Brasil. O Estadão relembra algumas zebras de Copas.

RELEMBRE ALGUMS ZEBRAS EM COPAS DO MUNDO:

EUA x 0 INGLATERRA – Copa de 1950

Em 1950, na Copa do Mundo realizada no Brasil, a seleção americana, recheada de jogadores semi-amadores, bateu a Inglaterra por 1 a 0 no Estádio Independência, em uma partida que ficou conhecida como “O Milagre de Belo Horizonte”. Joe Gaetjens foi o autor do tento solitário. O momento foi relembrado pela Federação Norte-Americana de Futebol em sua conta no Twitter. Na atual edição, quis o destino – e o sorteio da Fifa -, que Estados Unidos e Inglaterra se reencontrem no Catar. As seleções duelam pela segunda rodada do Grupo B, no Estádio Al Bayt, no próximo sábado, dia 25, às 16h (horário de Brasília).

COREIA DO NORTE 1 x 0 ITÁLIA – Copa de 1966

No Mundial realizado na Inglaterra e vencido pela seleção anfitriã, a Coreia do Norte fez sua primeira participação em Copas do Mundo e logo na fase de grupos surpreendeu. No Grupo D do torneio, ao lado de Itália, União Soviética e Chile, a seleção norte-coreana bateu a Itália por 1 a 0 na última rodada do grupo. Somando o empate com o México por 1 a 1, o país asiático avançou para as quartas de final, mas acabou eliminado para Portugal, após perder por 5 a 3.

ALEMANHA 1 x 2 ARGÉLIA – Copa de 1982

Logo na estreia no torneio, realizado na Espanha, a seleção alemã tomou uma grande surpresa ao ser derrotada por 2 a 1 pela Argélia. Apesar do tropeço inesperado logo de cara, a Alemanha conseguiu se recuperar no Mundial e terminou sua participação com um vice-campeonato, após ser derrotada pela Itália por 3 a 1.

ARGENTINA 0 x 1 CAMARÕES – Copa de 1990

No Mundial de 1990, a Argentina desembarcou na Itália como uma das grandes favoritas a levantar a taça pela terceira vez na história – sendo a segunda consecutiva. Porém, quis o destino e os pés de Oman Biyik que a história fosse diferente. Camarões venceu por 1 a 0 e acabou se classificando para a fase de mata-mata, sendo a primeira africana a conquistar tal feito, sendo eliminada apenas nas quartas de final, pela Inglaterra. A Argentina, liderada por Maradona, se recuperou no torneio e chegou à final, sendo derrotada pela Alemanha, por 1 a 0.

ARÁBIA SAUDITA 1 x 0 BÉLGICA – Copa de 1994

A surpreendente vitória sobre a Argentina não foi a primeira “zebra” protagonizada pela seleção saudita em Mundiais. Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, Bélgica e Arábia Saudita chegaram à última rodada do Grupo F brigando por uma vaga no mata-mata do torneio. Os sauditas surpreenderam e venceram por 1 a 0, com gol de Saeed_Al-Owairan. A Bélgica acabou na repescagem das melhores terceiras colocadas e foi eliminada nas oitavas pela Alemanha. A Arábia Saudita caiu na mesma fase, para a Suécia.

BRASIL 1 x 2 NORUEGA – Copa de 1998

Mais uma vez uma atual campeã sofreu no Mundial seguinte. Campeã nos Estados Unidos, a seleção brasileira desembarcou na França sob muita expectativa e não conseguiu fechar sua participação na fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na última rodada, perdeu para a Noruega por 2 a 1. A seleção europeia ainda avançou para as oitavas de final, sendo eliminada pela Itália. O Brasil avançou até a final, sendo derrotado pela França por 3 a 0.

FRANÇA 0 x 1 SENEGAL – Copa de 2002

Seguindo o roteiro de campeãs passando por vexames na Copa seguinte, a França foi derrotada por Senegal por 1 a 0 na partida de abertura do Grupo A. As decepções, contudo, não pararam por aí com os franceses dando adeus ao torneio na primeira fase. Os africanos foram longe e só foram caíram nas quartas, pela Turquia.

FRANÇA 1 x 2 ÁFRICA DO SUL – Copa de 2010

Na última partida do Grupo A, a França foi superada pela equipe dona da casa por 2 a 1. Com gols de Khumalo e Mphela, a seleção africana bateu a potência europeia, que descontou com Malouda. Apesar do triunfo, a anfitriã se despediu da Copa na primeira fase, na terceira posição do grupo. A França foi a lanterna.

CAMPANHA DA COSTA RICA NA COPA 2014

No ‘Grupo da Morte’ da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a Costa Rica não tomou conhecimento de três campeãs mundiais: Uruguai, Inglaterra e Itália. A seleção costa-riquenha bateu os uruguaios por 3 a 1, os italianos por 1 a 0 e empatou sem gols com os ingleses, avançando na primeira colocação do grupo. Nas oitavas de final, eliminaram a Grécia, nos pênaltis, caindo apenas na fase seguinte, para a Holanda, na disputa de pênaltis.

ALEMANHA 0 x 2 COREIA DO SUL – Copa de 2018

No Mundial da Rússia, a então atual campeã do torneio, a Alemanha, chegou como uma das grandes favoritas. A história, porém, foi completamente diferente. Além de ter se despedido na fase de grupos, na lanterna do Grupo F, os alemães ainda perderam por 2 a 0 para a Coreia do Sul, na última partida da primeira fase.