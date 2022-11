Divulgação/swiss_nati_men

O atacante Breel Embolo foi o autor do gol da vitória da Suíça, por 1 a 0, sobre Camarões. O jogador de 25 anos fez questão de não comemorar ao balançar as redes, algo pouco comum nos jogos entre seleções – em competições de clubes, é normal ver atletas não celebrando ao marcar contra sua antiga equipe. Isso se deve ao fato de ele ter nascido em Yaoundé, capital camaronesa.

Filho de pais separados, Embolo chegou à Suíça aos 4 anos de idade com a mãe e o irmão. Ele ingressou no Basel aos 13 anos e logo começou a jogar nos juniores do clube, um dos principais do país.

Ainda sem obter a nacionalidade suíça, o atacante foi sondado para defender Camarões quando tinha 17 anos. No entanto, acabou optando por atuar pela seleção europeia.

Em entrevista recente, o atleta disse que teve dificuldade em optar pela Suíça. A dúvida se justifica justamente por ser uma decisão sem volta. O jogador disse ter parentes nascidos nos dois países e comentou ainda que todos familiares respeitaram a sua escolha.

Atualmente no Monaco, da França, ele acumula passagens pelos alemães Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach. O sucesso no futebol não impede o atacante de manter contato com suas raízes em Camarões, onde possui uma instituição de caridade.

“Minha família inteira mora lá. Para manter esse vínculo, vou uma ou duas vezes por ano”, explica Embolo. “Quero que meus filhos mantenham essas raízes. E também quero retribuir por meio de certas instituições de caridade, em particular minha associação.”

Notória por montar sistemas defensivos eficientes, a Suíça tenta justamente findar a fama do “ferrolho” com os gols de Embolo, considerado uma celebridade nacional. Carismático, é o único da seleção a ter uma música cantada pela torcida com o seu nome. “No ‘Nati’ (apelido da seleção,) Breel está em casa”, diz o canto.

A Suíça está no Grupo G da Copa do Mundo do Catar, mesma chave do Brasil, e enfrenta a seleção brasileira na próxima rodada. O jogo acontece na segunda-feira, dia 28 de novembro, às 13h, no Estádio 974.