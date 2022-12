Brasil x Coreia do Sul (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Uma das grandes lacunas na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar deverá ser preenchida para o próximo Mundial, em 2026: a ausência de jogos prévios contra seleções europeias. Nesta sexta-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou a realização de torneios amistosos envolvendo países de continentes diferentes a cada dois anos, sempre nos anos pares.

“Esta Copa do Mundo mostrou como é a importante partidas entre seleções de confederações diferentes”, disse Infantino, em coletiva de imprensa realizada em Doha. “Por isso, decidimos que vamos aproveitar o período das janelas (datas Fifa) de março nos anos pares, nos anos de Copa do Mundo, Copa América e Eurocopa, para realizar torneios amistosos de quatro equipes com seleções de continentes diferentes.”

Apesar de ser mais longo que os anteriores, com quatro anos e meio de preparação, o ciclo que levou ao Mundial do Catar foi marcado pela ausência de jogos do Brasil com seleções do Velho Continente. Depois de vencer a República Tcheca por 3 a 1 em amistoso realizado em março de 2019, a seleção brasileira não jogou mais nenhuma partida com europeus antes da estreia na Copa do Mundo desde ano, diante da Sérvia.

Entre os motivos estiveram os jogos válidos pelas Eliminatórias, a realização de duas edições de Copa América e a criação da Liga das Nações da Europa, o que praticamente preencheu todo o calendário de jogos nos últimos anos.

SEDE DO MUNDIAL DE 2030 E FUTEBOL FEMININO

Na mesma coletiva de imprensa, realizada após reunião do Conselho da Fifa, Gianni Infantino informou que a definição da Copa do Mundo de 2030 acontecerá em 2024. A edição, que marcará o centenário da competição, poderá ser realizada em conjunto por Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Já a escolha da sede da Copa do Mundo Feminina de 2031 será anunciada em 2025.

Infantino também declarou que está em tratativas com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para ampliar de 12 para 16 o número de seleções no torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos. Dessa forma, a competição teria o mesmo número de participantes que o torneio masculino.