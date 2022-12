Estádio Lusail, palco da final (Crédito: Reprodução/Qatar2022.qa)

Argentina e França disputarão o título de campeã mundial no próximo domingo, 18, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha. Conquistar a glória máxima do futebol de seleções e se consagrar na história do seu país é o sonho de ambas as equipes, mas existem outros bons motivos para querer levantar a taça do Mundial.

Para a Copa do Mundo no Catar, a Fifa anunciou que irá pagar mais de R$ 2 bilhões em premiações no torneio. A seleção que se sagrar campeã ganhará US$ 42 milhões (R$ 214 milhões) por terminar em primeiro lugar.

A Fifa paga as premiações do Mundial para as federações em etapas. Quanto mais uma seleção avança no torneio, mais ela ganha. Apenas por participar da competição, as seleções faturam US$ 1,5 milhão (R$ 6,7 milhões). Aquelas que são eliminadas já na fase de grupos ganham US$ 9 milhões (R$ 46 milhões).

As equipes que caem nas oitavas de final garantem um pagamento de US$ 13 milhões (R$ 66 milhões). Já as seleções que caem nas quartas, como foi o caso do Brasil, ganham US$ 17 milhões (R$ 86 milhões).

Nas semifinais, o formato de pagamento muda. Cada federação é paga de acordo com seu resultado final no torneio. O quarto lugar recebe US$ 25 milhões (R$ 127 milhões); o terceiro colocado ganha US$ 27 milhões (R$ 138 milhões) e o vice-campeão fatura US$ 30 milhões (R$ 153 milhões).