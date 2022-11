Divulgação – Gilberto Gil

Um dos ícones da música brasileira, Gilberto Gil se posicionou nas redes sociais, neste domingo, sobre o episódio de hostilização que na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O cantor foi ofendido por bolsonaristas no Lusail Stadium, na quinta-feira. Gil foi ministro da Cultura nos mandatos anteriores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez campanha para o retorno do petista ao cargo, nas eleições deste ano.

Ele estava acompanhado da sua empresária e esposa Flora Gil e de seus netos, Francisco Gil e João Gil, e assistiu à vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0. O vídeo mostra o momento em que o casal se dirige à arquibancada e é abordado pelos torcedores com palavrões e gritos de “Vamos, Lei Rouanet”, “Vamos, Bolsonaro” e “Obrigado, filho da p…”. Eles não responderam aos insultos.

“Nossos agradecimentos, meus e da Flora, por essa corrente de solidariedade diante dessa agressão, essa coisa estúpida. É o terceiro turno, na verdade. Os inconformados querendo manter o ódio, a agressividade. Amanhã é Brasil de novo”, disse Gil, em vídeo publicado na sua conta no Twitter.

Gil recebeu manifestações de solidariedade nas redes sociais de fãs e do mundo da música. Nomes como Caetano Veloso, Zélia Duncan, Daniela Mercury e Marcelo D2 lamentaram o episódio.

O Brasil lidera o Grupo G, com três pontos, mesma pontuação da Suíça, que tem um gol a menos de saldo. As duas seleções se enfrentam na segunda-feira, às 13h, no Stadium 974. O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar, com problemas físicos, realizam tratamento médico e não vão a campo. Na sexta-feira, às 16h, a equipe do técnico Tite tem pela frente Camarões no encerramento da fase de grupos.